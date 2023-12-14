https://ria.ru/20231214/putin-1915818586.html

Путин поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области

Путин поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области - РИА Новости, 14.12.2023

Путин поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о сроках обновления электросетей Новгородской области, пообещал помочь с этой проблемой, глава государства... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:35

2023-12-14T15:35

2023-12-14T15:35

жкх

новгородская область

россия

андрей никитин (политик)

владимир путин

россети

итоги года с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812285_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_0cfc563079993213e61a3fe307c2e1dc.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о сроках обновления электросетей Новгородской области, пообещал помочь с этой проблемой, глава государства рассказал, что узнает детали и обсудит их с губернатором региона Андреем Никитиным и "Россетями". "Россети" работают достаточно активно, по всей стране. Что конкретно было запланировано... Честно говоря, не буду врать, я не знаю, что "Россети" планировали, но узнаю. Как посмотрю, обязательно переговорю с руководством "Россетей" и с губернатором", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией". Он добавил, что постарается помочь в реализации планов по обновлению электросетей региона. "Сбои были, снега сейчас тоже у нас серьезные, снеговая нагрузка сильная. Сколько они планировали выделить, у них планы же существуют такие по региону, по территориям. Я выясню, мы с Андреем Никитиным обязательно переговорим. Постараюсь помочь, поддержать", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/shebekino-1915817125.html

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), владимир путин, россети, итоги года с владимиром путиным