https://ria.ru/20231214/putin-1915818586.html
Путин поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области
Путин поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области - РИА Новости, 14.12.2023
Путин поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о сроках обновления электросетей Новгородской области, пообещал помочь с этой проблемой, глава государства... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:35
2023-12-14T15:35
2023-12-14T15:35
жкх
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
владимир путин
россети
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812285_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_0cfc563079993213e61a3fe307c2e1dc.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о сроках обновления электросетей Новгородской области, пообещал помочь с этой проблемой, глава государства рассказал, что узнает детали и обсудит их с губернатором региона Андреем Никитиным и "Россетями". "Россети" работают достаточно активно, по всей стране. Что конкретно было запланировано... Честно говоря, не буду врать, я не знаю, что "Россети" планировали, но узнаю. Как посмотрю, обязательно переговорю с руководством "Россетей" и с губернатором", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией". Он добавил, что постарается помочь в реализации планов по обновлению электросетей региона. "Сбои были, снега сейчас тоже у нас серьезные, снеговая нагрузка сильная. Сколько они планировали выделить, у них планы же существуют такие по региону, по территориям. Я выясню, мы с Андреем Никитиным обязательно переговорим. Постараюсь помочь, поддержать", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/shebekino-1915817125.html
новгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812285_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_7336c29829fdb89b9dab42214e868aa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), владимир путин, россети, итоги года с владимиром путиным
ЖКХ, Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Россети, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области
Путин пообещал помочь с вопросом обновления электросетей Новгородской области