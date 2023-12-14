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Путин поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области - РИА Новости, 14.12.2023
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15:35 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/putin-1915818586.html
Путин поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области
Путин поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области - РИА Новости, 14.12.2023
Путин поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о сроках обновления электросетей Новгородской области, пообещал помочь с этой проблемой, глава государства... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:35
2023-12-14T15:35
жкх
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
владимир путин
россети
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о сроках обновления электросетей Новгородской области, пообещал помочь с этой проблемой, глава государства рассказал, что узнает детали и обсудит их с губернатором региона Андреем Никитиным и "Россетями". "Россети" работают достаточно активно, по всей стране. Что конкретно было запланировано... Честно говоря, не буду врать, я не знаю, что "Россети" планировали, но узнаю. Как посмотрю, обязательно переговорю с руководством "Россетей" и с губернатором", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией". Он добавил, что постарается помочь в реализации планов по обновлению электросетей региона. "Сбои были, снега сейчас тоже у нас серьезные, снеговая нагрузка сильная. Сколько они планировали выделить, у них планы же существуют такие по региону, по территориям. Я выясню, мы с Андреем Никитиным обязательно переговорим. Постараюсь помочь, поддержать", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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жкх, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), владимир путин, россети, итоги года с владимиром путиным
ЖКХ, Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Россети, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин поможет с вопросом обновления электросетей Новгородской области

Путин пообещал помочь с вопросом обновления электросетей Новгородской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о сроках обновления электросетей Новгородской области, пообещал помочь с этой проблемой, глава государства рассказал, что узнает детали и обсудит их с губернатором региона Андреем Никитиным и "Россетями".
«
"Россети" работают достаточно активно, по всей стране. Что конкретно было запланировано... Честно говоря, не буду врать, я не знаю, что "Россети" планировали, но узнаю. Как посмотрю, обязательно переговорю с руководством "Россетей" и с губернатором", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
Он добавил, что постарается помочь в реализации планов по обновлению электросетей региона. "Сбои были, снега сейчас тоже у нас серьезные, снеговая нагрузка сильная. Сколько они планировали выделить, у них планы же существуют такие по региону, по территориям. Я выясню, мы с Андреем Никитиным обязательно переговорим. Постараюсь помочь, поддержать", - сказал Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Путин о сложностях в приграничных с Украиной регионах - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Вчера, 15:31
 
ЖКХНовгородская областьРоссияАндрей Никитин (политик)Владимир ПутинРоссетиИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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