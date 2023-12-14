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Путин: если у Молдавии есть деньги, пусть покупает дорогие энергоносители - РИА Новости, 14.12.2023
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15:24 14.12.2023 (обновлено: 15:49 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915814688.html
Путин: если у Молдавии есть деньги, пусть покупает дорогие энергоносители
Путин: если у Молдавии есть деньги, пусть покупает дорогие энергоносители - РИА Новости, 14.12.2023
Путин: если у Молдавии есть деньги, пусть покупает дорогие энергоносители
Если у Молдавии есть лишние деньги покупать дороже энергоносители и не у Российской Федерации, то пусть так и делают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:24
2023-12-14T15:49
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в мире
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Если у Молдавии есть лишние деньги покупать дороже энергоносители и не у Российской Федерации, то пусть так и делают, заявил президент РФ Владимир Путин."(Если Молдавия - ред.) хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители Соединенных Штатов на 30% дороже, чем раньше из Российской Федерации, пожалуйста, у них есть лишние деньги, пусть делают так", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией"."Рынок сельхозпродукции используется достаточно активно сельхозпроизводителями в Молдове, российский рынок. Не хотят - не надо. Куда они пойдут с этой продукцией?" - сказал Путин, подводя итоги года и говоря о неучастии Молдавии в интеграционном процессе на постсоветском пространстве.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/moldaviya-1915811863.html
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россия, молдавия, в мире, итоги года с владимиром путиным, владимир путин, германия, экономика
Россия, Молдавия, В мире, Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Германия, Экономика
Путин: если у Молдавии есть деньги, пусть покупает дорогие энергоносители

Путин: если у Молдавии есть лишние деньги, пусть покупает дорогие энергоносители

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Если у Молдавии есть лишние деньги покупать дороже энергоносители и не у Российской Федерации, то пусть так и делают, заявил президент РФ Владимир Путин.
"(Если Молдавия - ред.) хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители Соединенных Штатов на 30% дороже, чем раньше из Российской Федерации, пожалуйста, у них есть лишние деньги, пусть делают так", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин прокомментировал статус Молдавии
Вчера, 15:17
"Рынок сельхозпродукции используется достаточно активно сельхозпроизводителями в Молдове, российский рынок. Не хотят - не надо. Куда они пойдут с этой продукцией?" - сказал Путин, подводя итоги года и говоря о неучастии Молдавии в интеграционном процессе на постсоветском пространстве.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Россия не отпихивается от Молдавии, заявил Путин
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