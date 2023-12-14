https://ria.ru/20231214/putin-1915814688.html
Путин: если у Молдавии есть деньги, пусть покупает дорогие энергоносители
Путин: если у Молдавии есть деньги, пусть покупает дорогие энергоносители - РИА Новости, 14.12.2023
Путин: если у Молдавии есть деньги, пусть покупает дорогие энергоносители
Если у Молдавии есть лишние деньги покупать дороже энергоносители и не у Российской Федерации, то пусть так и делают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:24
2023-12-14T15:24
2023-12-14T15:49
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Если у Молдавии есть лишние деньги покупать дороже энергоносители и не у Российской Федерации, то пусть так и делают, заявил президент РФ Владимир Путин."(Если Молдавия - ред.) хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители Соединенных Штатов на 30% дороже, чем раньше из Российской Федерации, пожалуйста, у них есть лишние деньги, пусть делают так", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией"."Рынок сельхозпродукции используется достаточно активно сельхозпроизводителями в Молдове, российский рынок. Не хотят - не надо. Куда они пойдут с этой продукцией?" - сказал Путин, подводя итоги года и говоря о неучастии Молдавии в интеграционном процессе на постсоветском пространстве.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: если у Молдавии есть деньги, пусть покупает дорогие энергоносители
Путин: если у Молдавии есть лишние деньги, пусть покупает дорогие энергоносители