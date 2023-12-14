https://ria.ru/20231214/putin-1915810090.html
Путин сообщил, что постарается посетить юбилей "Комсомольской правды"
Путин сообщил, что постарается посетить юбилей "Комсомольской правды" - РИА Новости, 14.12.2023
Путин сообщил, что постарается посетить юбилей "Комсомольской правды"
Президент России Владимир Путин заявил, что постарается посетить столетний юбилей "Комсомольской правды", который будет отмечаться в 2025 году, но подчеркнул,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:11
2023-12-14T15:11
2023-12-14T15:11
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что постарается посетить столетний юбилей "Комсомольской правды", который будет отмечаться в 2025 году, но подчеркнул, что это еще не так скоро. В ходе большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с "прямой линией", Путина пригласили на 100-летний юбилей "Комсомольской правды". "Спасибо за приглашение, но 2025 год еще не так скоро, рядом - с исторической точки зрения, а в жизни человека это немалый срок, но я постараюсь. Бог даст, все будет нормально. Спасибо большое", - сказал Путин, отвечая на приглашение.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Общество, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин сообщил, что постарается посетить юбилей "Комсомольской правды"
Путин сказал, что постарается посетить юбилей "Комсомольской правды" в 2025 году
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что постарается посетить столетний юбилей "Комсомольской правды", который будет отмечаться в 2025 году, но подчеркнул, что это еще не так скоро.
В ходе большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с "прямой линией", Путина пригласили на 100-летний юбилей "Комсомольской правды".
"Спасибо за приглашение, но 2025 год еще не так скоро, рядом - с исторической точки зрения, а в жизни человека это немалый срок, но я постараюсь. Бог даст, все будет нормально. Спасибо большое", - сказал Путин, отвечая на приглашение.
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