https://ria.ru/20231214/putin-1915810090.html

Путин сообщил, что постарается посетить юбилей "Комсомольской правды"

Путин сообщил, что постарается посетить юбилей "Комсомольской правды" - РИА Новости, 14.12.2023

Путин сообщил, что постарается посетить юбилей "Комсомольской правды"

Президент России Владимир Путин заявил, что постарается посетить столетний юбилей "Комсомольской правды", который будет отмечаться в 2025 году, но подчеркнул,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:11

2023-12-14T15:11

2023-12-14T15:11

общество

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915744502_0:28:3143:1796_1920x0_80_0_0_c33bedf53555d51a30efd4a29b03046e.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что постарается посетить столетний юбилей "Комсомольской правды", который будет отмечаться в 2025 году, но подчеркнул, что это еще не так скоро. В ходе большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с "прямой линией", Путина пригласили на 100-летний юбилей "Комсомольской правды". "Спасибо за приглашение, но 2025 год еще не так скоро, рядом - с исторической точки зрения, а в жизни человека это немалый срок, но я постараюсь. Бог даст, все будет нормально. Спасибо большое", - сказал Путин, отвечая на приглашение.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915749863.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным