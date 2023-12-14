https://ria.ru/20231214/putin-1915805828.html

Учебники по истории должны быть правдивыми, заявил Путин

Учебники по истории должны быть правдивыми, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Учебники по истории должны быть правдивыми, заявил Путин

Учебники по истории должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:01

2023-12-14T15:01

2023-12-14T15:29

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

россия

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Учебники по истории должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас также, как в истории любой страны, проблем хватало внутренних, поэтому нужно очень интеллигентно к этому относиться, доброжелательно, но все эти учебники должны соответствовать истине. Они должны правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы, как это было", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, общество