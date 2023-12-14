https://ria.ru/20231214/putin-1915805828.html
Учебники по истории должны быть правдивыми, заявил Путин
Учебники по истории должны быть правдивыми, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Учебники по истории должны быть правдивыми, заявил Путин
Учебники по истории должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:01
2023-12-14T15:01
2023-12-14T15:29
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Учебники по истории должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-либо интересы, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас также, как в истории любой страны, проблем хватало внутренних, поэтому нужно очень интеллигентно к этому относиться, доброжелательно, но все эти учебники должны соответствовать истине. Они должны правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы, как это было", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, общество
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Общество
Учебники по истории должны быть правдивыми, заявил Путин
Путин: учебники по истории должны быть правдивыми, а не обслуживать интересы