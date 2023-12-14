https://ria.ru/20231214/putin-1915794141.html
Путин назвал себя открытым человеком
Путин назвал себя открытым человеком - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал себя открытым человеком
Президент России Владимир Путин сообщил, что он человек открытый и демократических взглядов. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:31
2023-12-14T14:31
2023-12-14T14:49
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что он человек открытый и демократических взглядов."Я человек открытый, демократических убеждений, взглядов", - сказал Путин в ответ на благодарность журналистки издания New York Times за возможность находиться на пресс-конференции, посвящённой итогам года, и на ее слова о том, что уже почти год корреспонденты западных СМИ не могли принять участие в таких мероприятиях.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/putin-1915790298.html
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"Это Песков виноват, я человек открытый": Путин пояснил, почему западных журналистов не пускают на мероприятия
"Это Песков виноват, я человек открытый": Путин пояснил, почему западных журналистов не пускают на мероприятия
2023-12-14T14:31
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итоги года с владимиром путиным, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин
Путин назвал себя открытым человеком
Путин назвал себя открытым человеком с демократическими взглядами