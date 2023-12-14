https://ria.ru/20231214/putin-1915794141.html

Путин назвал себя открытым человеком

Путин назвал себя открытым человеком - РИА Новости, 14.12.2023

Путин назвал себя открытым человеком

Президент России Владимир Путин сообщил, что он человек открытый и демократических взглядов. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:31

2023-12-14T14:31

2023-12-14T14:49

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что он человек открытый и демократических взглядов."Я человек открытый, демократических убеждений, взглядов", - сказал Путин в ответ на благодарность журналистки издания New York Times за возможность находиться на пресс-конференции, посвящённой итогам года, и на ее слова о том, что уже почти год корреспонденты западных СМИ не могли принять участие в таких мероприятиях.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915790298.html

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2023

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"Это Песков виноват, я человек открытый": Путин пояснил, почему западных журналистов не пускают на мероприятия "Это Песков виноват, я человек открытый": Путин пояснил, почему западных журналистов не пускают на мероприятия 2023-12-14T14:31 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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итоги года с владимиром путиным, владимир путин