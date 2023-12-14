https://ria.ru/20231214/putin-1915786481.html

Путин посоветовал в новогодние праздники уделить внимание близким и семье

Путин посоветовал в новогодние праздники уделить внимание близким и семье - РИА Новости, 14.12.2023

Путин посоветовал в новогодние праздники уделить внимание близким и семье

Президент России Владимир Путин посоветовал провести новогодние праздники с близкими, семьёй, найти с ними общее дело: посетить выставки, сходить в театр или... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:15

2023-12-14T14:15

2023-12-14T14:15

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал провести новогодние праздники с близкими, семьёй, найти с ними общее дело: посетить выставки, сходить в театр или позаниматься спортом. "Новый год... Мне кажется, что нужно больше уделить внимания близким, семье. Позаниматься вместе, найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни вести. Желательно провести его со своими близкими, с семьей", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231213/obrazy-1915602704.html

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россия, владимир путин