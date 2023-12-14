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Путин посоветовал в новогодние праздники уделить внимание близким и семье - РИА Новости, 14.12.2023
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14:15 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/putin-1915786481.html
Путин посоветовал в новогодние праздники уделить внимание близким и семье
Путин посоветовал в новогодние праздники уделить внимание близким и семье - РИА Новости, 14.12.2023
Путин посоветовал в новогодние праздники уделить внимание близким и семье
Президент России Владимир Путин посоветовал провести новогодние праздники с близкими, семьёй, найти с ними общее дело: посетить выставки, сходить в театр или... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:15
2023-12-14T14:15
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал провести новогодние праздники с близкими, семьёй, найти с ними общее дело: посетить выставки, сходить в театр или позаниматься спортом. "Новый год... Мне кажется, что нужно больше уделить внимания близким, семье. Позаниматься вместе, найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни вести. Желательно провести его со своими близкими, с семьей", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин посоветовал в новогодние праздники уделить внимание близким и семье

Путин посоветовал в новогодние праздники уделить внимание близким и семье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал провести новогодние праздники с близкими, семьёй, найти с ними общее дело: посетить выставки, сходить в театр или позаниматься спортом.
«
"Новый год... Мне кажется, что нужно больше уделить внимания близким, семье. Позаниматься вместе, найти общее дело: выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни вести. Желательно провести его со своими близкими, с семьей", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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