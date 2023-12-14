https://ria.ru/20231214/putin-1915774775.html
Путин рассказал, что Россия не отказывается от доллара
Путин рассказал, что Россия не отказывается от доллара - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал, что Россия не отказывается от доллара
Россия не отказывается от доллара, но ей начали чинить проблемы в расчетах в долларах и евро, поэтому растут доли других валют во внешней торговле страны - на... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:46
2023-12-14T13:46
2023-12-14T14:06
россия
владимир путин
экономика
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия не отказывается от доллара, но ей начали чинить проблемы в расчетах в долларах и евро, поэтому растут доли других валют во внешней торговле страны - на сентябрь доля рубля была 40%, юаня - 33%, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференция, которая в этом году совмещена с прямой линией."Мы не отказываемся (от доллара - ред.). Проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах. Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как резервных мировых валют?" - сказал Путин и привел статистику по выросшей доле рубля и юаня во внешней торговле России."На сентябрь этого года такая картина – рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%", - сказал глава государства.Он напомнил, что в 2021 году во внешней торговле РФ совокупная доля доллара и евро была около 87%, доля рубля - 11-13%, юаня – 0,4%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/putin-1915775436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин рассказал, что Россия не отказывается от доллара
Путин: Россия не отказывается от доллара, но ей чинят проблемы в расчетах
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия не отказывается от доллара, но ей начали чинить проблемы в расчетах в долларах и евро, поэтому растут доли других валют во внешней торговле страны - на сентябрь доля рубля была 40%, юаня - 33%, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференция, которая в этом году совмещена с прямой линией.
"Мы не отказываемся (от доллара - ред.). Проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах. Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как резервных мировых валют?" - сказал Путин и привел статистику по выросшей доле рубля и юаня во внешней торговле России.
Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах
"На сентябрь этого года такая картина – рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%", - сказал глава государства.
Он напомнил, что в 2021 году во внешней торговле РФ совокупная доля доллара и евро была около 87%, доля рубля - 11-13%, юаня – 0,4%.
Сбережения россиян в валюте в октябре вновь стали расти