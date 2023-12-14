https://ria.ru/20231214/putin-1915774775.html

Путин рассказал, что Россия не отказывается от доллара

Путин рассказал, что Россия не отказывается от доллара - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал, что Россия не отказывается от доллара

Россия не отказывается от доллара, но ей начали чинить проблемы в расчетах в долларах и евро, поэтому растут доли других валют во внешней торговле страны - на... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:46

2023-12-14T13:46

2023-12-14T14:06

россия

владимир путин

экономика

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия не отказывается от доллара, но ей начали чинить проблемы в расчетах в долларах и евро, поэтому растут доли других валют во внешней торговле страны - на сентябрь доля рубля была 40%, юаня - 33%, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференция, которая в этом году совмещена с прямой линией."Мы не отказываемся (от доллара - ред.). Проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах. Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как резервных мировых валют?" - сказал Путин и привел статистику по выросшей доле рубля и юаня во внешней торговле России."На сентябрь этого года такая картина – рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%", - сказал глава государства.Он напомнил, что в 2021 году во внешней торговле РФ совокупная доля доллара и евро была около 87%, доля рубля - 11-13%, юаня – 0,4%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915775436.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика, итоги года с владимиром путиным