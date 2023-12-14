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Путин рассказал, что Россия не отказывается от доллара - РИА Новости, 14.12.2023
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13:46 14.12.2023 (обновлено: 14:06 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915774775.html
Путин рассказал, что Россия не отказывается от доллара
Путин рассказал, что Россия не отказывается от доллара - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал, что Россия не отказывается от доллара
Россия не отказывается от доллара, но ей начали чинить проблемы в расчетах в долларах и евро, поэтому растут доли других валют во внешней торговле страны - на... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:46
2023-12-14T14:06
россия
владимир путин
экономика
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия не отказывается от доллара, но ей начали чинить проблемы в расчетах в долларах и евро, поэтому растут доли других валют во внешней торговле страны - на сентябрь доля рубля была 40%, юаня - 33%, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференция, которая в этом году совмещена с прямой линией."Мы не отказываемся (от доллара - ред.). Проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах. Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как резервных мировых валют?" - сказал Путин и привел статистику по выросшей доле рубля и юаня во внешней торговле России."На сентябрь этого года такая картина – рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%", - сказал глава государства.Он напомнил, что в 2021 году во внешней торговле РФ совокупная доля доллара и евро была около 87%, доля рубля - 11-13%, юаня – 0,4%.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/putin-1915775436.html
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россия, владимир путин, экономика, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин рассказал, что Россия не отказывается от доллара

Путин: Россия не отказывается от доллара, но ей чинят проблемы в расчетах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия не отказывается от доллара, но ей начали чинить проблемы в расчетах в долларах и евро, поэтому растут доли других валют во внешней торговле страны - на сентябрь доля рубля была 40%, юаня - 33%, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года на большой пресс-конференция, которая в этом году совмещена с прямой линией.
"Мы не отказываемся (от доллара - ред.). Проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах. Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как резервных мировых валют?" - сказал Путин и привел статистику по выросшей доле рубля и юаня во внешней торговле России.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах
Вчера, 13:47
"На сентябрь этого года такая картина – рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%", - сказал глава государства.
Он напомнил, что в 2021 году во внешней торговле РФ совокупная доля доллара и евро была около 87%, доля рубля - 11-13%, юаня – 0,4%.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Сбережения россиян в валюте в октябре вновь стали расти
13 декабря, 05:08
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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