https://ria.ru/20231214/putin-1915773652.html

Российским властям удается выполнять все соцобязательства, заявил Путин

Российским властям удается выполнять все соцобязательства, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Российским властям удается выполнять все соцобязательства, заявил Путин

Правительству России удается выполнять все социальные обязательства перед гражданами, несмотря на повышение расходов на оборону, заявил президент России... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:43

2023-12-14T13:43

2023-12-14T14:09

россия

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915763240_0:240:3212:2047_1920x0_80_0_0_f02da6ce9fe55dd3faca8c56b8da389d.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительству России удается выполнять все социальные обязательства перед гражданами, несмотря на повышение расходов на оборону, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги."В ходе решения своих внутренних проблем экономического характера всегда любое правительство думает о том, как обеспечить социальные гарантии граждан, выполнить свои социальные обязательства. Вот я с удовлетворением отмечаю, что правительство РФ удается, несмотря на определенное повышение расходов на оборонку, на то, на это, в сфере безопасности мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами, целиком. Можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше... Но то, что государство обещает публично, всё исполняется и будет исполнено", - заключил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915782786.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, итоги года с владимиром путиным, владимир путин