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Российским властям удается выполнять все соцобязательства, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
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13:43 14.12.2023 (обновлено: 14:09 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915773652.html
Российским властям удается выполнять все соцобязательства, заявил Путин
Российским властям удается выполнять все соцобязательства, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Российским властям удается выполнять все соцобязательства, заявил Путин
Правительству России удается выполнять все социальные обязательства перед гражданами, несмотря на повышение расходов на оборону, заявил президент России... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:43
2023-12-14T14:09
россия
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительству России удается выполнять все социальные обязательства перед гражданами, несмотря на повышение расходов на оборону, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги."В ходе решения своих внутренних проблем экономического характера всегда любое правительство думает о том, как обеспечить социальные гарантии граждан, выполнить свои социальные обязательства. Вот я с удовлетворением отмечаю, что правительство РФ удается, несмотря на определенное повышение расходов на оборонку, на то, на это, в сфере безопасности мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами, целиком. Можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше... Но то, что государство обещает публично, всё исполняется и будет исполнено", - заключил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, итоги года с владимиром путиным, владимир путин
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин
Российским властям удается выполнять все соцобязательства, заявил Путин

Путин: властям удается выполнять все соцобязательства, все будет исполнено

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительству России удается выполнять все социальные обязательства перед гражданами, несмотря на повышение расходов на оборону, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги.
«
"В ходе решения своих внутренних проблем экономического характера всегда любое правительство думает о том, как обеспечить социальные гарантии граждан, выполнить свои социальные обязательства. Вот я с удовлетворением отмечаю, что правительство РФ удается, несмотря на определенное повышение расходов на оборонку, на то, на это, в сфере безопасности мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами, целиком. Можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше... Но то, что государство обещает публично, всё исполняется и будет исполнено", - заключил Путин.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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