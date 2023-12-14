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Путин заявил, что ему нравится Мордовия, ее традиции и культура - РИА Новости, 14.12.2023
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13:29 14.12.2023 (обновлено: 13:39 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915767572.html
Путин заявил, что ему нравится Мордовия, ее традиции и культура
Путин заявил, что ему нравится Мордовия, ее традиции и культура - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил, что ему нравится Мордовия, ее традиции и культура
Президент России Владимир Путин заявил, что Мордовия – красивая республика и ему нравятся ее традиции и культура. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:29
2023-12-14T13:39
выставка-форум "россия"
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Мордовия – красивая республика и ему нравятся ее традиции и культура. Во время подведения итогов года Путин получил приглашение от журналистки из Мордовии посетить региональное отделение на выставке "Россия". "Спасибо большое за приглашение. Мордовия действительно очень красивая республика. Мне очень нравится то, как люди относятся к своим традициям, к своей культуре во всех проявлениях: и к одежде, и к традициям в самом широком смысле этого слова", - ответил Путин на приглашение. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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"Путин, шумбрат": президента пригласили в павильон Мордовии на выставке "Россия"
"Путин, шумбрат": президент обратил внимание на журналистку из Мордовии с табличкой, где было написано национальное приветствие. Она пригласила его в павильон Мордовии на выставке "Россия".
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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Выставка-форум "Россия", Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин заявил, что ему нравится Мордовия, ее традиции и культура

Путин: Мордовия – красивая республика

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Мордовия – красивая республика и ему нравятся ее традиции и культура.
Во время подведения итогов года Путин получил приглашение от журналистки из Мордовии посетить региональное отделение на выставке "Россия".
«
"Спасибо большое за приглашение. Мордовия действительно очень красивая республика. Мне очень нравится то, как люди относятся к своим традициям, к своей культуре во всех проявлениях: и к одежде, и к традициям в самом широком смысле этого слова", - ответил Путин на приглашение.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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Выставка-форум "Россия"РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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