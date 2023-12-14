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Путин сообщил, что находится в контакте с Египтом по ситуации в Газе - РИА Новости, 14.12.2023
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13:04 14.12.2023 (обновлено: 17:09 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915754570.html
Путин сообщил, что находится в контакте с Египтом по ситуации в Газе
Путин сообщил, что находится в контакте с Египтом по ситуации в Газе - РИА Новости, 14.12.2023
Путин сообщил, что находится в контакте с Египтом по ситуации в Газе
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов пострадавшим в зоне... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:04
2023-12-14T17:09
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
россия
израиль
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов пострадавшим в зоне палестино-израильского конфликта по просьбе Израиля."У нас и с израильтянами есть договоренность, и они нас попросили об этом, о том, чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Мы это сделаем, безусловно", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Он добавил, что эмиратская сторона создала на территории Газы полевой госпиталь недалеко от пункта пропуска "Рафах"."Мы поговорили на тему о том, что было бы возможным, чтобы и Россия открыла там же госпиталь свой, на стадионе", - сообщил российский президент.Он добавил, что для этого нужно согласие Египта и Израиля."Я переговорил с президентом Египта, он за, поддерживает. Переговорил с премьер-министром Нетаньяху, проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно", - сообщил Путин.По его словам, это не означает, что Россия прекратит гуманитарные усилия. Путин сообщил, что находится в контакте со всеми странами региона по ситуации в Газе."Нужно сохранить людей в Газе, с Египтом тоже мы в контакте", - сказал президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
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итоги года с владимиром путиным, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, россия, израиль, в мире
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Россия, Израиль, В мире
Путин сообщил, что находится в контакте с Египтом по ситуации в Газе

Путин сообщил, что находится в контакте с Египтом по ситуации в секторе Газа

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия увеличит поставки медицинского оборудования и лекарственных препаратов пострадавшим в зоне палестино-израильского конфликта по просьбе Израиля.
"У нас и с израильтянами есть договоренность, и они нас попросили об этом, о том, чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Мы это сделаем, безусловно", - сказал Путин, подводя итоги года.
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Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Он добавил, что эмиратская сторона создала на территории Газы полевой госпиталь недалеко от пункта пропуска "Рафах".
"Мы поговорили на тему о том, что было бы возможным, чтобы и Россия открыла там же госпиталь свой, на стадионе", - сообщил российский президент.
Он добавил, что для этого нужно согласие Египта и Израиля.
"Я переговорил с президентом Египта, он за, поддерживает. Переговорил с премьер-министром Нетаньяху, проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно", - сообщил Путин.
По его словам, это не означает, что Россия прекратит гуманитарные усилия. Путин сообщил, что находится в контакте со всеми странами региона по ситуации в Газе.
"Нужно сохранить людей в Газе, с Египтом тоже мы в контакте", - сказал президент.
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Итоги года с Владимиром ПутинымВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетРоссияИзраильВ мире
 
 
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