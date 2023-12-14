Рейтинг@Mail.ru
Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 14.12.2023 (обновлено: 13:23 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915752860.html
Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа
Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа - РИА Новости, 14.12.2023
Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа
Президент РФ Владимир Путин, сравнивая сегодняшнюю ситуацию на Украине и в секторе Газа, заявил, что в зоне специальной военной операции ничего подобного нет. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:58
2023-12-14T13:23
украина
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
итоги года с владимиром путиным
россия
в мире
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915751855_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_1d761e3fa5b33a1d1e35d46baa25fe1b.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, сравнивая сегодняшнюю ситуацию на Украине и в секторе Газа, заявил, что в зоне специальной военной операции ничего подобного нет."То, что происходит (в секторе Газа - ред.), это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет. Вы упомянули о гибели тысяч детей, женщин. Генеральный секретарь ООН назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Такая оценка о многом говорит. Это объективная оценка, что здесь сказать", - сказал он, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/konflikt-1915759496.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915751855_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c675245814a35659d6eecbf5e8e5ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, итоги года с владимиром путиным, россия, в мире, оон
Украина, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, В мире, ООН
Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа

Путин: в зоне СВО нет ничего подобного ситуаци и в секторе Газа

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, сравнивая сегодняшнюю ситуацию на Украине и в секторе Газа, заявил, что в зоне специальной военной операции ничего подобного нет.
"То, что происходит (в секторе Газа - ред.), это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет. Вы упомянули о гибели тысяч детей, женщин. Генеральный секретарь ООН назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Такая оценка о многом говорит. Это объективная оценка, что здесь сказать", - сказал он, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин призвал к урегулированию палестино-израильского конфликта
Вчера, 13:12
 
УкраинаВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИтоги года с Владимиром ПутинымРоссияВ миреООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала