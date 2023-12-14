https://ria.ru/20231214/putin-1915752860.html
Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа
Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа - РИА Новости, 14.12.2023
Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа
Президент РФ Владимир Путин, сравнивая сегодняшнюю ситуацию на Украине и в секторе Газа, заявил, что в зоне специальной военной операции ничего подобного нет. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:58
2023-12-14T12:58
2023-12-14T13:23
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владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, сравнивая сегодняшнюю ситуацию на Украине и в секторе Газа, заявил, что в зоне специальной военной операции ничего подобного нет."То, что происходит (в секторе Газа - ред.), это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет. Вы упомянули о гибели тысяч детей, женщин. Генеральный секретарь ООН назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Такая оценка о многом говорит. Это объективная оценка, что здесь сказать", - сказал он, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, итоги года с владимиром путиным, россия, в мире, оон
Украина, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, В мире, ООН
Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа
Путин: в зоне СВО нет ничего подобного ситуаци и в секторе Газа