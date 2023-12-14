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Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 14.12.2023 (обновлено: 13:10 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915741023.html
Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, заявил Путин
Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, заявил Путин
Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением, заявил президент... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:35
2023-12-14T13:10
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
общество
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением, заявил президент страны Владимир Путин, подводя итоги года."Воспитание молодых людей в духе патриотизма в самом хорошем, а не плохом смысле этого слова - оно чрезвычайно важно, и мы уже начинаем это делать. Уже свыше тысячи коллег ваших, товарищей по оружию, которые отслужили, вернулись к мирной жизни, свыше тысячи работают в школах и с детскими подростковыми коллективами", - сказал он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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итоги года с владимиром путиным, владимир путин, общество
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Общество, Специальная военная операция на Украине
Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, заявил Путин

Путин: свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе. 14 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе. 14 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе. 14 декабря 2023
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением, заявил президент страны Владимир Путин, подводя итоги года.
"Воспитание молодых людей в духе патриотизма в самом хорошем, а не плохом смысле этого слова - оно чрезвычайно важно, и мы уже начинаем это делать. Уже свыше тысячи коллег ваших, товарищей по оружию, которые отслужили, вернулись к мирной жизни, свыше тысячи работают в школах и с детскими подростковыми коллективами", - сказал он.
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Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеИтоги года с Владимиром ПутинымВладимир ПутинОбщество
 
 
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