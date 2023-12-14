https://ria.ru/20231214/putin-1915741023.html
Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, заявил Путин
Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, заявил Путин
Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением, заявил президент... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:35
2023-12-14T12:35
2023-12-14T13:10
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
общество
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915752972_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_2b902a95fc1878581e5713167e686172.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением, заявил президент страны Владимир Путин, подводя итоги года."Воспитание молодых людей в духе патриотизма в самом хорошем, а не плохом смысле этого слова - оно чрезвычайно важно, и мы уже начинаем это делать. Уже свыше тысячи коллег ваших, товарищей по оружию, которые отслужили, вернулись к мирной жизни, свыше тысячи работают в школах и с детскими подростковыми коллективами", - сказал он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231124/posobie-1911537036.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915752972_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_e1ee286c4e577ddadb9804e9560d4257.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным, владимир путин, общество
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Общество, Специальная военная операция на Украине
Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, заявил Путин
Путин: свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением