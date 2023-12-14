https://ria.ru/20231214/putin-1915741023.html

Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, заявил Путин

Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, заявил Путин

Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением, заявил президент... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:35

2023-12-14T12:35

2023-12-14T13:10

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

общество

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Патриотическое воспитание молодежи чрезвычайно важно, уже сейчас свыше тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением, заявил президент страны Владимир Путин, подводя итоги года."Воспитание молодых людей в духе патриотизма в самом хорошем, а не плохом смысле этого слова - оно чрезвычайно важно, и мы уже начинаем это делать. Уже свыше тысячи коллег ваших, товарищей по оружию, которые отслужили, вернулись к мирной жизни, свыше тысячи работают в школах и с детскими подростковыми коллективами", - сказал он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231124/posobie-1911537036.html

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итоги года с владимиром путиным, владимир путин, общество