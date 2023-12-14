https://ria.ru/20231214/putin-1915725695.html

Запас прочности России обеспечен консолидацией общества, заявил Путин

Запас прочности России обеспечен консолидацией общества, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

Запас прочности России обеспечен консолидацией общества, заявил Путин

Запас прочности российской экономики обеспечен несколькими составляющими, первая - высокая консолидация российского общества, это самое главное, заявил... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:15

2023-12-14T12:15

2023-12-14T12:28

итоги года с владимиром путиным

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запас прочности российской экономики обеспечен несколькими составляющими, первая - высокая консолидация российского общества, это самое главное, заявил президент России Владимир Путин."И этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первая, и это самое главное, - это высокая консолидация российского общества", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20230921/konsolidatsiya-1897770654.html

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итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин, общество