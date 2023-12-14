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Запас прочности России обеспечен консолидацией общества, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
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12:15 14.12.2023 (обновлено: 12:28 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915725695.html
Запас прочности России обеспечен консолидацией общества, заявил Путин
Запас прочности России обеспечен консолидацией общества, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Запас прочности России обеспечен консолидацией общества, заявил Путин
Запас прочности российской экономики обеспечен несколькими составляющими, первая - высокая консолидация российского общества, это самое главное, заявил... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:15
2023-12-14T12:28
итоги года с владимиром путиным
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запас прочности российской экономики обеспечен несколькими составляющими, первая - высокая консолидация российского общества, это самое главное, заявил президент России Владимир Путин."И этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первая, и это самое главное, - это высокая консолидация российского общества", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230921/konsolidatsiya-1897770654.html
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итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин, общество
Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Владимир Путин, Общество
Запас прочности России обеспечен консолидацией общества, заявил Путин

Путин: запас прочности России обеспечен высокой консолидацией общества

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запас прочности российской экономики обеспечен несколькими составляющими, первая - высокая консолидация российского общества, это самое главное, заявил президент России Владимир Путин.
"И этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первая, и это самое главное, - это высокая консолидация российского общества", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Валентина Матвиенко
В России никогда не было такой консолидации, как сейчас, заявила Матвиенко
21 сентября, 14:08
 
Итоги года с Владимиром ПутинымРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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