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Запас прочности России обеспечен консолидацией общества, заявил Путин
Запас прочности России обеспечен консолидацией общества, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Запас прочности России обеспечен консолидацией общества, заявил Путин
Запас прочности российской экономики обеспечен несколькими составляющими, первая - высокая консолидация российского общества, это самое главное, заявил... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:15
2023-12-14T12:15
2023-12-14T12:28
итоги года с владимиром путиным
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запас прочности российской экономики обеспечен несколькими составляющими, первая - высокая консолидация российского общества, это самое главное, заявил президент России Владимир Путин."И этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первая, и это самое главное, - это высокая консолидация российского общества", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин, общество
Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Владимир Путин, Общество
Запас прочности России обеспечен консолидацией общества, заявил Путин
Путин: запас прочности России обеспечен высокой консолидацией общества