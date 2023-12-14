https://ria.ru/20231214/putin-1915724118.html
Путин назвал финансово-экономический суверенитет будущим России
Путин назвал финансово-экономический суверенитет будущим России - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал финансово-экономический суверенитет будущим России
Существование России без суверенитета невозможно, главная задача – укрепление суверенитета России, заявил в четверг президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:13
2023-12-14T12:13
2023-12-14T13:13
россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Существование России без суверенитета невозможно, главная задача – укрепление суверенитета России, заявил в четверг президент России Владимир Путин."Главное - это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета - это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета, имеется в виду, безусловное обеспечение прав свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма. И, наконец, это обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета", - добавил президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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россия, итоги года с владимиром путиным
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин назвал финансово-экономический суверенитет будущим России
Путин назвал финансово-экономический и технологический суверенитет будущим РФ
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Существование России без суверенитета невозможно, главная задача – укрепление суверенитета России, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
"Главное - это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета - это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета, имеется в виду, безусловное обеспечение прав свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма. И, наконец, это обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета", - добавил президент.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Европейцы в значительной степени утратили суверенитет, заявил Путин