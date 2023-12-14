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Вертолетчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/punkt-1915672655.html
Вертолетчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Вертолетчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.12.2023
Вертолетчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Группа российских вертолетов нанесла удар по живой силе и опорному пункту ВСУ на краснолиманском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T05:06
2023-12-14T05:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-35м
ми-8 амтш
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Группа российских вертолетов нанесла удар по живой силе и опорному пункту ВСУ на краснолиманском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ. Как рассказал штурман Ка-52 с позывным "Псих", вертолеты работали на предельно малой высоте. По данным БПЛА и авиационного наводчика, цель была поражена, задача выполнена. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила живую силу и опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния", - уточнили в Минобороны. В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.
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россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-8 АМТШ
Вертолетчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Группа вертолетов уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 в зоне СВО
Вертолет Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Группа российских вертолетов нанесла удар по живой силе и опорному пункту ВСУ на краснолиманском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Как рассказал штурман Ка-52 с позывным "Псих", вертолеты работали на предельно малой высоте. По данным БПЛА и авиационного наводчика, цель была поражена, задача выполнена.
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила живую силу и опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния", - уточнили в Минобороны.
В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.
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