https://ria.ru/20231214/punkt-1915672655.html

Вертолетчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Вертолетчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.12.2023

Вертолетчики уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Группа российских вертолетов нанесла удар по живой силе и опорному пункту ВСУ на краснолиманском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T05:06

2023-12-14T05:06

2023-12-14T05:06

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

ми-35м

ми-8 амтш

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Группа российских вертолетов нанесла удар по живой силе и опорному пункту ВСУ на краснолиманском направлении, сообщило в четверг Минобороны РФ. Как рассказал штурман Ка-52 с позывным "Псих", вертолеты работали на предельно малой высоте. По данным БПЛА и авиационного наводчика, цель была поражена, задача выполнена. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила живую силу и опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния", - уточнили в Минобороны. В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

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россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш