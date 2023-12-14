https://ria.ru/20231214/psb-1915696307.html

Глава ПСБ: банковская система развивается для поддержки техсуверенитета

Глава ПСБ: банковская система развивается для поддержки техсуверенитета - РИА Новости, 14.12.2023

Глава ПСБ: банковская система развивается для поддержки техсуверенитета

Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в пленарном заседании "Совокупный суверенитет 2.0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса, культуры и... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:31

2023-12-14T10:31

2023-12-14T10:31

промсвязьбанк

петр фрадков

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в пленарном заседании "Совокупный суверенитет 2.0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса, культуры и власти" X конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес", в рамках которого рассказал о связи технологического и финансового суверенитета, сообщает пресс-служба банка. "Суверенитет сейчас — это независимость и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Это касается любого сервиса, услуги, продукта в любой сфере. В свою очередь финансовый суверенитет сейчас уже даже не просто часть экономического, это часть технологического суверенитета. И каждую конкурентноспособную технологию мы должны сопровождать конкурентноспособным финансированием. Тогда будет возможен совокупный суверенитет", – приводит пресс-служба слова Фрадкова. Глава ПСБ рассказал, что банковская система развивается сейчас для поддержки процессов технологического суверенитета, а российские финансовые институты приняли на себя дополнительные функции и обязательства: банки для предприятий сейчас не просто источники денег, а полноценные партнеры в реализации долгосрочных и скоординированных с задачами государства программ развития. Кроме того, участники конгресса обсудили механизмы, которые могут сформировать внутренний спрос на российскую наукоемкую и инновационную продукцию и способствовать достижению технологического суверенитета и национальной безопасности страны, объединению усилий науки, культуры, бизнеса и власти для достижения лидерства страны в различных областях, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231207/programma_loyalnosti_psb-1914462375.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

промсвязьбанк, петр фрадков