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За год 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили слуховые аппараты и протезы - РИА Новости, 14.12.2023
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Новости Подмосковья
 
10:51 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/protezy-1915698841.html
За год 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили слуховые аппараты и протезы
За год 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили слуховые аппараты и протезы - РИА Новости, 14.12.2023
За год 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили слуховые аппараты и протезы
Порядка 2,5 тысячи жителей Подмосковья обеспечены бесплатной протезно-ортопедической помощью и слуховыми протезами, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:51
2023-12-14T10:51
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Порядка 2,5 тысячи жителей Подмосковья обеспечены бесплатной протезно-ортопедической помощью и слуховыми протезами, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития. "Бесплатными слуховыми аппаратами и протезно-ортопедической помощью с начала года мы обеспечили порядка 2,5 тысячи жителей региона. На следующий год мы выделили почти 113 миллионов рублей на данную услугу, что позволит обеспечить помощью еще 3,5 тысячи льготников", - сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. В ведомстве дополнили, что слухопротезирование и протезно-ортопедическая помощь предоставляется жителям Подмосковья, не имеющим группы инвалидности. Обеспечение протезно-ортопедической помощи и слуховыми протезами - это не только вопрос здоровья и реабилитации, но и вопрос равных возможностей для всех граждан. Это позволяет людям с ограниченными возможностями активно участвовать в общественной жизни, реализовывать свой потенциал и вносить свой вклад в развитие общества.
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общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
За год 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили слуховые аппараты и протезы

В Подмосковье за год 2,5 тысячи жителей получили слуховые аппараты и протезы

© iStock.com / humoniaВрач показывает пациентке слуховой аппарат
Врач показывает пациентке слуховой аппарат - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© iStock.com / humonia
Врач показывает пациентке слуховой аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Порядка 2,5 тысячи жителей Подмосковья обеспечены бесплатной протезно-ортопедической помощью и слуховыми протезами, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
"Бесплатными слуховыми аппаратами и протезно-ортопедической помощью с начала года мы обеспечили порядка 2,5 тысячи жителей региона. На следующий год мы выделили почти 113 миллионов рублей на данную услугу, что позволит обеспечить помощью еще 3,5 тысячи льготников", - сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
В ведомстве дополнили, что слухопротезирование и протезно-ортопедическая помощь предоставляется жителям Подмосковья, не имеющим группы инвалидности.
Обеспечение протезно-ортопедической помощи и слуховыми протезами - это не только вопрос здоровья и реабилитации, но и вопрос равных возможностей для всех граждан. Это позволяет людям с ограниченными возможностями активно участвовать в общественной жизни, реализовывать свой потенциал и вносить свой вклад в развитие общества.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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