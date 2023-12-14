https://ria.ru/20231214/protezy-1915698841.html

За год 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили слуховые аппараты и протезы

За год 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили слуховые аппараты и протезы - РИА Новости, 14.12.2023

За год 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили слуховые аппараты и протезы

Порядка 2,5 тысячи жителей Подмосковья обеспечены бесплатной протезно-ортопедической помощью и слуховыми протезами, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:51

2023-12-14T10:51

2023-12-14T10:51

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Порядка 2,5 тысячи жителей Подмосковья обеспечены бесплатной протезно-ортопедической помощью и слуховыми протезами, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития. "Бесплатными слуховыми аппаратами и протезно-ортопедической помощью с начала года мы обеспечили порядка 2,5 тысячи жителей региона. На следующий год мы выделили почти 113 миллионов рублей на данную услугу, что позволит обеспечить помощью еще 3,5 тысячи льготников", - сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. В ведомстве дополнили, что слухопротезирование и протезно-ортопедическая помощь предоставляется жителям Подмосковья, не имеющим группы инвалидности. Обеспечение протезно-ортопедической помощи и слуховыми протезами - это не только вопрос здоровья и реабилитации, но и вопрос равных возможностей для всех граждан. Это позволяет людям с ограниченными возможностями активно участвовать в общественной жизни, реализовывать свой потенциал и вносить свой вклад в развитие общества.

https://ria.ru/20231213/byudzhet-1915607872.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева