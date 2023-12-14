https://ria.ru/20231214/proisshestvie-1915846524.html

В Москве оконная рама упала с двадцатого этажа на женщину и ребенка

В Москве оконная рама упала с двадцатого этажа на женщину и ребенка - РИА Новости, 14.12.2023

В Москве оконная рама упала с двадцатого этажа на женщину и ребенка

Оконная рама упала с высоты 20-го этажа на женщину и маленького ребенка на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщается в РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:35

2023-12-14T16:35

2023-12-14T16:35

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Оконная рама упала с высоты 20-го этажа на женщину и маленького ребенка на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. По данным следствия, 30 ноября на женщину и ее ребенка 2022 года рождения с высоты 20-го этажа дома по улице Герасима Курина упала оконная рама. Оба получили травмы, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Судя по фото, опубликованному следователями, ребенок находился в коляске. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливается полная картина произошедшего: допрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, назначен ряд судебных экспертиз.

https://ria.ru/20231214/proisshestvie-1915787761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)