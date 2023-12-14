https://ria.ru/20231214/proisshestvie-1915787761.html
В Москве почти 400 человек эвакуировали из школы
В Москве почти 400 человек эвакуировали из школы - РИА Новости, 14.12.2023
В Москве почти 400 человек эвакуировали из школы
Порядка 380 человек эвакуировали из пятиэтажной школы на западе Москвы из-за сильного запаха горелой проводки на первом этаже здания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:17
2023-12-14T14:17
2023-12-14T14:32
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Порядка 380 человек эвакуировали из пятиэтажной школы на западе Москвы из-за сильного запаха горелой проводки на первом этаже здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Предварительно, здание школы на улице Студенческая покинули 380 человек", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что причиной экстренной эвакуации учеников и педагогов стал сильный запах жженой проводки на первом этаже школы.Позднее собеседник агентства добавил, что прибывшая на место происшествия бригада электриков проверила в здании всё электрооборудование, включая проводку."После проветривания помещений школа работает в штатном режим", - отметил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
В Москве почти 400 человек эвакуировали из школы
В Москве почти 400 человек эвакуировали из школы из-за горелой проводки
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Порядка 380 человек эвакуировали из пятиэтажной школы на западе Москвы из-за сильного запаха горелой проводки на первом этаже здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Предварительно, здание школы на улице Студенческая покинули 380 человек", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что причиной экстренной эвакуации учеников и педагогов стал сильный запах жженой проводки на первом этаже школы.
Позднее собеседник агентства добавил, что прибывшая на место происшествия бригада электриков проверила в здании всё электрооборудование, включая проводку.
"После проветривания помещений школа работает в штатном режим", - отметил он.
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