https://ria.ru/20231214/prodbezopasnost-1915823011.html

В продбезопасности России есть над чем работать, заявил Путин

В продбезопасности России есть над чем работать, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

В продбезопасности России есть над чем работать, заявил Путин

В продовольственной безопасности России есть проблемы, касающиеся семян, селекции, в этом вопросе есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:47

2023-12-14T15:47

2023-12-14T16:01

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В продовольственной безопасности России есть проблемы, касающиеся семян, селекции, в этом вопросе есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин."Но есть проблема, которая касается семян, прежде всего, причем самых разных культур. Здесь есть над чем работать, есть задача в области селекции. У нас программа по семенам есть, по-моему, она до 2030 года, и она реализуется, выделяются необходимые финансовые ресурсы. Вот это проблема, которую мы должны решить", - сказал Путин, подводя итоги года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/bezopasnost-1915822243.html

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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным