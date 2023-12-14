Рейтинг@Mail.ru
В продбезопасности России есть над чем работать, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 14.12.2023 (обновлено: 16:01 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/prodbezopasnost-1915823011.html
В продбезопасности России есть над чем работать, заявил Путин
В продбезопасности России есть над чем работать, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
В продбезопасности России есть над чем работать, заявил Путин
В продовольственной безопасности России есть проблемы, касающиеся семян, селекции, в этом вопросе есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:47
2023-12-14T16:01
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915808812_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f823b309cb8b36c37c6b4039b880727a.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В продовольственной безопасности России есть проблемы, касающиеся семян, селекции, в этом вопросе есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин."Но есть проблема, которая касается семян, прежде всего, причем самых разных культур. Здесь есть над чем работать, есть задача в области селекции. У нас программа по семенам есть, по-моему, она до 2030 года, и она реализуется, выделяются необходимые финансовые ресурсы. Вот это проблема, которую мы должны решить", - сказал Путин, подводя итоги года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/bezopasnost-1915822243.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915808812_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_833d360c3b28a042fb8bc58de9bfd067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
В продбезопасности России есть над чем работать, заявил Путин

Путин: в продбезопасности России есть проблемы, есть над чем работать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В продовольственной безопасности России есть проблемы, касающиеся семян, селекции, в этом вопросе есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но есть проблема, которая касается семян, прежде всего, причем самых разных культур. Здесь есть над чем работать, есть задача в области селекции. У нас программа по семенам есть, по-моему, она до 2030 года, и она реализуется, выделяются необходимые финансовые ресурсы. Вот это проблема, которую мы должны решить", - сказал Путин, подводя итоги года.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Продовольственная безопасность России обеспечена, заявил Путин
Вчера, 15:45
 
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала