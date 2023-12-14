https://ria.ru/20231214/prityazaniya-1915908737.html

Экс-главком НАТО: возможно, Киеву придется отказаться от притязаний на Крым

Экс-главком НАТО: возможно, Киеву придется отказаться от притязаний на Крым - РИА Новости, 14.12.2023

Экс-главком НАТО: возможно, Киеву придется отказаться от притязаний на Крым

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис выразил мнение, что Украине, возможно, придется отказаться от притязаний... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:44

2023-12-14T20:44

2023-12-14T20:48

россия

украина

киев

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

владимир путин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

нато

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис выразил мнение, что Украине, возможно, придется отказаться от притязаний на Крым и ряд других российских территорий. "Кажется маловероятным, что украинские силы могут изгнать Россию из значительной части в настоящее время оккупированной части страны. Возможно, (Владимир - ред.) Зеленский мог бы рассмотреть временную или даже постоянную сдачу Крыма и "сухопутного моста", соединяющего его с Россией, в обмен на согласие с членством Киева в ЕС и Организации Североатлантического договора. Такие решения, конечно, должны принимать украинцы (и россияне), но схема соглашения - что-то вроде окончания Корейской войны - могла бы соответствовать этим принципам", - написал Ставридис в своей колонке для агентства Блумберг. Он отметил, что Украина даже при продолжении помощи Запада, возможно, может продержаться еще год, но через год увеличиваются шансы на значимые мирные переговоры по урегулированию конфликта. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231214/peregovory-1915907744.html

https://ria.ru/20231214/khalyava-1915896157.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато, военно-морские силы сша, евросоюз