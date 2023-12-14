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В Брянске мужчина, решивший воевать за ВСУ, получил 9,5 года колонии - РИА Новости, 14.12.2023
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21:08 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/prigovor-1915911277.html
В Брянске мужчина, решивший воевать за ВСУ, получил 9,5 года колонии
В Брянске мужчина, решивший воевать за ВСУ, получил 9,5 года колонии - РИА Новости, 14.12.2023
В Брянске мужчина, решивший воевать за ВСУ, получил 9,5 года колонии
Брянский областной суд вынес обвинительный приговор Евгению Телегину по делу о покушении на государственную измену и незаконном пересечении границы РФ, сообщили РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T21:08
2023-12-14T21:08
происшествия
россия
брянская область
украина
брянский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Брянский областной суд вынес обвинительный приговор Евгению Телегину по делу о покушении на государственную измену и незаконном пересечении границы РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "Телегин, являясь противником проведения СВО, вступил в переписку с вербовщиками одного из украинских вооруженных формирований с целью вступить в его ряды для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации. Чтобы попасть на территорию Украины, Телегин прибыл из Москвы на территорию Погарского района Брянской области, где попытался пешком перейти границу, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, преступление выявлено сотрудниками погрануправления ФСБ России по региону. Брянский областной суд признал фигуранта виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену, то есть на совершение гражданином РФ перехода на сторону противника) и по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ). Отмечается, что подсудимый признал свою вину в покушении на незаконное пересечение границы, однако отрицал намерение принимать участие в боевых действиях на стороне Украины. "Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231214/oruzhie-1915846647.html
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происшествия, россия, брянская область, украина, брянский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Брянская область, Украина, Брянский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Брянске мужчина, решивший воевать за ВСУ, получил 9,5 года колонии

В Брянске мужчина, решивший воевать за Украину, получил 9,5 года колонии

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Брянский областной суд вынес обвинительный приговор Евгению Телегину по делу о покушении на государственную измену и незаконном пересечении границы РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
«
"Телегин, являясь противником проведения СВО, вступил в переписку с вербовщиками одного из украинских вооруженных формирований с целью вступить в его ряды для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации. Чтобы попасть на территорию Украины, Телегин прибыл из Москвы на территорию Погарского района Брянской области, где попытался пешком перейти границу, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, преступление выявлено сотрудниками погрануправления ФСБ России по региону. Брянский областной суд признал фигуранта виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену, то есть на совершение гражданином РФ перехода на сторону противника) и по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ).
Отмечается, что подсудимый признал свою вину в покушении на незаконное пересечение границы, однако отрицал намерение принимать участие в боевых действиях на стороне Украины.
«
"Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу", – добавили в пресс-службе.
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