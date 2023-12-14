https://ria.ru/20231214/prazdni-1915772109.html

Праздник "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в парках Подмосковья

Праздник "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в парках Подмосковья - РИА Новости, 14.12.2023

Праздник "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в парках Подмосковья

Парки культуры и отдыха Московской области приглашают 16 декабря жителей и гостей региона на праздник "Морозные традиции", сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:00

2023-12-14T14:00

2023-12-14T14:00

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Парки культуры и отдыха Московской области приглашают 16 декабря жителей и гостей региона на праздник "Морозные традиции", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Областное мероприятие "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в 60 парках региона. Для гостей будут организованы анимационные программы, активности, новогодние мастер-классы, ярмарки, дегустации и многое другое. По информации пресс-службы, в Воскресенске состоится музыкально-анимационная программа "Русский сувенир" от вокального коллектива "Северянка". В центральном парке культуры и отдыха "Пегас" Егорьевска все желающие смогут присоединиться к мастер-классу "Елки-парки" и командным зимним соревнованиям "Снежный дрифт". Гостей Центрального городского парка в Истре ждет угощение горячими напитками и участие в программе с Дедом Морозом и Снегурочкой. В парке культуры и отдыха "Ивановские пруды" Красногорска будет работать маркет "К Новому году", квест "По следам Деда Мороза", состоятся музыкально-анимационная программа и концерты. В Центральном парке культуры и отдыха Лыткарина можно будет провести время на дискотеке "Зимние танцы" и сделать снимки в фотозоне "Теплые традиции". В парке "Мира" Мытищ состоится творческая мастерская "Изготовление венков", пройдет мастер-класс "Шоколад ручной работы", будут организованы площадки для физических и творческих активностей. В городском парке Павловского Посада можно будет поучаствовать в мастер-классах по изготовлению елочных новогодних украшений, посетить резиденцию Деда Мороза. В парке имени Олега Степанова в Серпухове зрители увидят спектакль "Деревня Деда Мороза", а также состоится открытие арт-объектов "Новогодняя витрина" и "Дуб Лукоморье". В программах возможны изменения, подробную информацию можно посмотреть в социальных сетях и на официальных страницах парков.

https://ria.ru/20231212/parki_podmoskovya-1915328211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), истра, воскресенск, дед мороз, снегурочка, олег степанов, праздники