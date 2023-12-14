Праздник "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в парках Подмосковья
© iStock.com / primipilМолодая пара украшает елку в парке
© iStock.com / primipil
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Парки культуры и отдыха Московской области приглашают 16 декабря жителей и гостей региона на праздник "Морозные традиции", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Областное мероприятие "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в 60 парках региона. Для гостей будут организованы анимационные программы, активности, новогодние мастер-классы, ярмарки, дегустации и многое другое.
По информации пресс-службы, в Воскресенске состоится музыкально-анимационная программа "Русский сувенир" от вокального коллектива "Северянка". В центральном парке культуры и отдыха "Пегас" Егорьевска все желающие смогут присоединиться к мастер-классу "Елки-парки" и командным зимним соревнованиям "Снежный дрифт". Гостей Центрального городского парка в Истре ждет угощение горячими напитками и участие в программе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В парке культуры и отдыха "Ивановские пруды" Красногорска будет работать маркет "К Новому году", квест "По следам Деда Мороза", состоятся музыкально-анимационная программа и концерты. В Центральном парке культуры и отдыха Лыткарина можно будет провести время на дискотеке "Зимние танцы" и сделать снимки в фотозоне "Теплые традиции".
В парке "Мира" Мытищ состоится творческая мастерская "Изготовление венков", пройдет мастер-класс "Шоколад ручной работы", будут организованы площадки для физических и творческих активностей. В городском парке Павловского Посада можно будет поучаствовать в мастер-классах по изготовлению елочных новогодних украшений, посетить резиденцию Деда Мороза. В парке имени Олега Степанова в Серпухове зрители увидят спектакль "Деревня Деда Мороза", а также состоится открытие арт-объектов "Новогодняя витрина" и "Дуб Лукоморье".
В программах возможны изменения, подробную информацию можно посмотреть в социальных сетях и на официальных страницах парков.