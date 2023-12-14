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Праздник "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в парках Подмосковья - РИА Новости, 14.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:00 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/prazdni-1915772109.html
Праздник "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в парках Подмосковья
Праздник "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в парках Подмосковья - РИА Новости, 14.12.2023
Праздник "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в парках Подмосковья
Парки культуры и отдыха Московской области приглашают 16 декабря жителей и гостей региона на праздник "Морозные традиции", сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:00
2023-12-14T14:00
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Парки культуры и отдыха Московской области приглашают 16 декабря жителей и гостей региона на праздник "Морозные традиции", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Областное мероприятие "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в 60 парках региона. Для гостей будут организованы анимационные программы, активности, новогодние мастер-классы, ярмарки, дегустации и многое другое. По информации пресс-службы, в Воскресенске состоится музыкально-анимационная программа "Русский сувенир" от вокального коллектива "Северянка". В центральном парке культуры и отдыха "Пегас" Егорьевска все желающие смогут присоединиться к мастер-классу "Елки-парки" и командным зимним соревнованиям "Снежный дрифт". Гостей Центрального городского парка в Истре ждет угощение горячими напитками и участие в программе с Дедом Морозом и Снегурочкой. В парке культуры и отдыха "Ивановские пруды" Красногорска будет работать маркет "К Новому году", квест "По следам Деда Мороза", состоятся музыкально-анимационная программа и концерты. В Центральном парке культуры и отдыха Лыткарина можно будет провести время на дискотеке "Зимние танцы" и сделать снимки в фотозоне "Теплые традиции". В парке "Мира" Мытищ состоится творческая мастерская "Изготовление венков", пройдет мастер-класс "Шоколад ручной работы", будут организованы площадки для физических и творческих активностей. В городском парке Павловского Посада можно будет поучаствовать в мастер-классах по изготовлению елочных новогодних украшений, посетить резиденцию Деда Мороза. В парке имени Олега Степанова в Серпухове зрители увидят спектакль "Деревня Деда Мороза", а также состоится открытие арт-объектов "Новогодняя витрина" и "Дуб Лукоморье". В программах возможны изменения, подробную информацию можно посмотреть в социальных сетях и на официальных страницах парков.
https://ria.ru/20231212/parki_podmoskovya-1915328211.html
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96
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московская область (подмосковье), истра, воскресенск, дед мороз, снегурочка, олег степанов, праздники
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Воскресенск, Дед Мороз, Снегурочка, Олег Степанов, праздники

Праздник "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в парках Подмосковья

© iStock.com / primipilМолодая пара украшает елку в парке
Молодая пара украшает елку в парке - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© iStock.com / primipil
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Парки культуры и отдыха Московской области приглашают 16 декабря жителей и гостей региона на праздник "Морозные традиции", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Областное мероприятие "Морозные традиции" пройдет 16 декабря в 60 парках региона. Для гостей будут организованы анимационные программы, активности, новогодние мастер-классы, ярмарки, дегустации и многое другое.
По информации пресс-службы, в Воскресенске состоится музыкально-анимационная программа "Русский сувенир" от вокального коллектива "Северянка". В центральном парке культуры и отдыха "Пегас" Егорьевска все желающие смогут присоединиться к мастер-классу "Елки-парки" и командным зимним соревнованиям "Снежный дрифт". Гостей Центрального городского парка в Истре ждет угощение горячими напитками и участие в программе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В парке культуры и отдыха "Ивановские пруды" Красногорска будет работать маркет "К Новому году", квест "По следам Деда Мороза", состоятся музыкально-анимационная программа и концерты. В Центральном парке культуры и отдыха Лыткарина можно будет провести время на дискотеке "Зимние танцы" и сделать снимки в фотозоне "Теплые традиции".
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В парке "Мира" Мытищ состоится творческая мастерская "Изготовление венков", пройдет мастер-класс "Шоколад ручной работы", будут организованы площадки для физических и творческих активностей. В городском парке Павловского Посада можно будет поучаствовать в мастер-классах по изготовлению елочных новогодних украшений, посетить резиденцию Деда Мороза. В парке имени Олега Степанова в Серпухове зрители увидят спектакль "Деревня Деда Мороза", а также состоится открытие арт-объектов "Новогодняя витрина" и "Дуб Лукоморье".
В программах возможны изменения, подробную информацию можно посмотреть в социальных сетях и на официальных страницах парков.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраВоскресенскДед МорозСнегурочкаОлег Степановпраздники
 
 
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