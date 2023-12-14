https://ria.ru/20231214/posolstvo-1915903748.html
Москва контактирует с россиянкой, обвиняемой в подготовке переворота в ФРГ
Москва контактирует с россиянкой, обвиняемой в подготовке переворота в ФРГ - РИА Новости, 14.12.2023
Москва контактирует с россиянкой, обвиняемой в подготовке переворота в ФРГ
Посольство РФ в ФРГ в курсе выдвинутых против гражданки РФ обвинений по делу о подготовке государственного переворота в Германии, консульские сотрудники... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T19:57
2023-12-14T19:57
2023-12-14T19:57
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ в курсе выдвинутых против гражданки РФ обвинений по делу о подготовке государственного переворота в Германии, консульские сотрудники находятся в контакте с обвиняемой и ее адвокатом, заявили РИА Новости в российской дипмиссии. Генеральная прокуратура Германии заявила во вторник, что предъявила обвинения по делу о подготовке государственного переворота 27 людям, среди них, как утверждается, гражданка России. Обвинения гражданке РФ Виталии Б. предъявлены в суде Франкфурта. "Посольству России известно о выдвижении Генпрокуратурой ФРГ обвинений против группы лиц, среди которых находится российская гражданка, задержанная в декабре 2022 года. Консульские сотрудники находятся в контакте с подозреваемой и её адвокатом, оказывают необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий", - сказали в российском посольстве. При этом саму ситуацию и ход судебного процесса в дипломатической миссии не комментируют. "Ход судебного процесса и сюжет, с которым связано обвинение, посольство не комментирует, поскольку речь идёт о внутреннем деле ФРГ", - сказали в посольстве. В декабре прошлого года в генпрокуратуре Германии информировали, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 проводились обыски. Всего в настоящее время ведется расследование в отношении 69 подозреваемых, 27 из которых находятся под стражей.
https://ria.ru/20230814/zaderzhanie-1889923010.html
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россия, германия, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Германия, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Москва контактирует с россиянкой, обвиняемой в подготовке переворота в ФРГ
Посольство в ФРГ контактирует с обвиняемой в подготовке госпереворота россиянкой
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ в курсе выдвинутых против гражданки РФ обвинений по делу о подготовке государственного переворота в Германии, консульские сотрудники находятся в контакте с обвиняемой и ее адвокатом, заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
Генеральная прокуратура Германии заявила во вторник, что предъявила обвинения по делу о подготовке государственного переворота 27 людям, среди них, как утверждается, гражданка России. Обвинения гражданке РФ Виталии Б. предъявлены в суде Франкфурта.
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"Посольству России известно о выдвижении Генпрокуратурой ФРГ обвинений против группы лиц, среди которых находится российская гражданка, задержанная в декабре 2022 года. Консульские сотрудники находятся в контакте с подозреваемой и её адвокатом, оказывают необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий", - сказали в российском посольстве.
При этом саму ситуацию и ход судебного процесса в дипломатической миссии не комментируют.
"Ход судебного процесса и сюжет, с которым связано обвинение, посольство не комментирует, поскольку речь идёт о внутреннем деле ФРГ", - сказали в посольстве.
В декабре прошлого года в генпрокуратуре Германии информировали, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 проводились обыски. Всего в настоящее время ведется расследование в отношении 69 подозреваемых, 27 из которых находятся под стражей.
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