https://ria.ru/20231214/posolstvo-1915903748.html

Москва контактирует с россиянкой, обвиняемой в подготовке переворота в ФРГ

Москва контактирует с россиянкой, обвиняемой в подготовке переворота в ФРГ - РИА Новости, 14.12.2023

Москва контактирует с россиянкой, обвиняемой в подготовке переворота в ФРГ

Посольство РФ в ФРГ в курсе выдвинутых против гражданки РФ обвинений по делу о подготовке государственного переворота в Германии, консульские сотрудники... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:57

2023-12-14T19:57

2023-12-14T19:57

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ в курсе выдвинутых против гражданки РФ обвинений по делу о подготовке государственного переворота в Германии, консульские сотрудники находятся в контакте с обвиняемой и ее адвокатом, заявили РИА Новости в российской дипмиссии. Генеральная прокуратура Германии заявила во вторник, что предъявила обвинения по делу о подготовке государственного переворота 27 людям, среди них, как утверждается, гражданка России. Обвинения гражданке РФ Виталии Б. предъявлены в суде Франкфурта. "Посольству России известно о выдвижении Генпрокуратурой ФРГ обвинений против группы лиц, среди которых находится российская гражданка, задержанная в декабре 2022 года. Консульские сотрудники находятся в контакте с подозреваемой и её адвокатом, оказывают необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий", - сказали в российском посольстве. При этом саму ситуацию и ход судебного процесса в дипломатической миссии не комментируют. "Ход судебного процесса и сюжет, с которым связано обвинение, посольство не комментирует, поскольку речь идёт о внутреннем деле ФРГ", - сказали в посольстве. В декабре прошлого года в генпрокуратуре Германии информировали, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 проводились обыски. Всего в настоящее время ведется расследование в отношении 69 подозреваемых, 27 из которых находятся под стражей.

https://ria.ru/20230814/zaderzhanie-1889923010.html

https://ria.ru/20231213/shpionazh-1915635297.html

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россия, германия, генеральная прокуратура рф, в мире