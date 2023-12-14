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Педагоги и ученики адаптивных школ Омска собрали гумпомощь для ЛНР - РИА Новости, 14.12.2023
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06:19 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/pomosch-1915675434.html
Педагоги и ученики адаптивных школ Омска собрали гумпомощь для ЛНР
Педагоги и ученики адаптивных школ Омска собрали гумпомощь для ЛНР - РИА Новости, 14.12.2023
Педагоги и ученики адаптивных школ Омска собрали гумпомощь для ЛНР
Педагоги и воспитанники адаптивных школ Омской области приняли участие в сборе гуманитарных грузов для Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T06:19
2023-12-14T06:19
надежные люди
общество
омск
стаханов
омская область
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ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Педагоги и воспитанники адаптивных школ Омской области приняли участие в сборе гуманитарных грузов для Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе областного правительства. В субботу, 16 декабря, в торговом центре "Континент" в Омске пройдет новогодняя ярмарка. На ней будут продавать сувенирные изделия, которые сделали воспитанники домов детства и адаптивных школ региона, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. "Часть вырученных средств будет направлена на поддержку наших бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Педагоги и воспитанники адаптивных школ активно участвуют в сборе гуманитарных грузов для Луганской Народной Республики. Подарки на новогодние праздники в подшефный Стаханов отправили Исилькульская адаптивная школа-интернат и адаптивная школа-интернат №17", - рассказали в пресс-службе. В этом году в Омск приезжали дети-сироты из Стаханова. Воспитанники адаптивной школы-интерната №19 передали для них новогодние подарки. Также педагоги вместе с детьми продолжают плести защитные маскировочные сети, которые направляют бойцам на фронт. Помимо этого, сотрудники омской городской больницы №3 собрали подарки для детей подшефного Омской области Стаханова. Для ребят собрали сладкие подарки к Новому году, а также наборы для детского творчества, канцелярские товары, новогодние елочные игрушки.
https://ria.ru/20231213/pomosch-1915447497.html
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общество, омск, стаханов, омская область
Надежные люди, Общество, Омск, Стаханов, Омская область
Педагоги и ученики адаптивных школ Омска собрали гумпомощь для ЛНР

Педагоги и ученики адаптивных школ Омской области собрали гумпомощь для ЛНР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСтелла "Я люблю Луганск"
Стелла Я люблю Луганск - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Педагоги и воспитанники адаптивных школ Омской области приняли участие в сборе гуманитарных грузов для Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В субботу, 16 декабря, в торговом центре "Континент" в Омске пройдет новогодняя ярмарка. На ней будут продавать сувенирные изделия, которые сделали воспитанники домов детства и адаптивных школ региона, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
«
"Часть вырученных средств будет направлена на поддержку наших бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Педагоги и воспитанники адаптивных школ активно участвуют в сборе гуманитарных грузов для Луганской Народной Республики. Подарки на новогодние праздники в подшефный Стаханов отправили Исилькульская адаптивная школа-интернат и адаптивная школа-интернат №17", - рассказали в пресс-службе.
В этом году в Омск приезжали дети-сироты из Стаханова. Воспитанники адаптивной школы-интерната №19 передали для них новогодние подарки. Также педагоги вместе с детьми продолжают плести защитные маскировочные сети, которые направляют бойцам на фронт. Помимо этого, сотрудники омской городской больницы №3 собрали подарки для детей подшефного Омской области Стаханова. Для ребят собрали сладкие подарки к Новому году, а также наборы для детского творчества, канцелярские товары, новогодние елочные игрушки.
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