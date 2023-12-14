https://ria.ru/20231214/politika-1915567173.html

Особый формат общения. Чем запомнились прямые линии Путина

Особый формат общения. Чем запомнились прямые линии Путина - РИА Новости, 14.12.2023

Особый формат общения. Чем запомнились прямые линии Путина

Сегодня президент вновь обратится к россиянам и ответит на вопросы СМИ. В этом году большую пресс-конференцию и прямую линию главы государства решили... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T00:00

2023-12-14T00:00

2023-12-14T00:00

политика

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сегодня президент вновь обратится к россиянам и ответит на вопросы СМИ. В этом году большую пресс-конференцию и прямую линию главы государства решили совместить. Впрочем, не впервые. О том, как прежде проходили подобные мероприятия и чем они запомнились, — в материале РИА Новости.Проверенная схемаПрямая линия и ежегодная пресс-конференция — давние и апробированные форматы публичного общения российского президента. Каждое мероприятие проводилось без малого два десятка раз. Первая прямая линия состоялась в 2001-м, в том же году прошла и большая пресс-конференция. Потом был перерыв, когда Путин занимал пост премьер-министра. Но от прямых линий он и тогда не отказывался.В 2022-м не было ни прямой линии, ни пресс-конференции.Сейчас, в предвыборном году, их совместили. То есть в течение дня прозвучат вопросы как от простых россиян, так и от аккредитованных представителей отечественных и зарубежных СМИ. В 2020-м, в разгар пандемии коронавируса, так уже делали."Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Поступило более полутора миллионов вопросов. Один из звонков длился полтора часа. "Это прекрасный социологический срез для анализа того, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами", — добавил спикер Кремля.Аккредитованы представители как российских, так и зарубежных СМИ. Несмотря на заявления Запада об "изоляции" России, власти страны по-прежнему открыты к диалогу с заграничными медиа, что неоднократно подтверждалось публичными выступлениями Путина в уходящем году. Накануне аккредитованным журналистам выдали памятные сувениры.Цифры и темыПредыдущая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021-го. Продолжалась 3 часа 40 минут. Почти четырехчасовая пресс-конференция прошла 23 декабря того же года.Рекорд прямой линии принадлежит 2019-му, 4 часа 47 минут. Поступило свыше трех миллионов вопросов. Самая долгая пресс-конференция — 4 часа 40 минут — была в 2008-м. Тогда Путин ответил более чем сотне журналистов.Задать вопрос президенту можно было по бесплатному телефону 8-800-200-40-40, СМС на номер 0-40-40, через сайт moskva-putinu.ru, а также специальные страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".Традиционные темы — социальные проблемы и достижения, экономические показатели. Международная обстановка, разумеется, тоже. Поэтому, например, без украинской темы после 2014-го не обходились ни прямая линия, ни пресс-конференция.Вопросы проходят многоступенчатый отбор. В call-центре звонки принимают волонтеры и сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ). Как рассказал РИА Новости руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, редакторская группа передавала президенту наиболее острые вопросы. По словам Дмитрия Пескова, глава государства пристально все изучает. "Он всегда к этому мероприятию готовится очень тщательно, сам смотрит вопросы", — подчеркивал кремлевский спикер.Особое место занимают проблемы, как говорится, частного порядка, придающие мероприятию общенародный и непринужденный характер. Так, в 2008-м девятилетняя девочка из Бурятии попросила Путина подарить ей и ее сестре на Новый год платье, как у Золушки. Премьер-министр в итоге организовал детям поездку в Москву, лично принял гостью и распорядился отправить в ее школу современные компьютеры. Платье, разумеется, тоже преподнесли.В 2013-м жительница поселка Береговой пожаловалась, что не может попасть на прием к местному мэру. "Вот поросенок", — отреагировал Путин и перенаправил женщину к генпрокурору Чайке.Два года спустя к президенту обратились с просьбой решить семейные проблемы: муж не желал покупать жене собаку. Глава государства напомнил, что питомцы укрепляют семью. В итоге супруги все же взяли щенка.Без лишней интригиНаблюдатели ожидали, что главным событием совмещенной прямой линии и пресс-конференции станет официальное заявление президента об участии в мартовских выборах. Тем более что и Песков, говоря о поступающих вопросах, отмечал: "Очень много людей призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства".Однако президент сделал это неделей раньше. "В разное время были разные мысли. <…> Но я понимаю: сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться", — сказал он 8 декабря, отвечая на соответствующий вопрос Героя ДНР Артема Жоги.Это тут же всполошило западные СМИ. Очевидно, от пресс-конференции там также ждут неких сигналов. Как показывает практика, российскому президенту хватает времени на все актуальные темы.

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политика, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным