Рейтинг@Mail.ru
Особый формат общения. Чем запомнились прямые линии Путина - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/politika-1915567173.html
Особый формат общения. Чем запомнились прямые линии Путина
Особый формат общения. Чем запомнились прямые линии Путина - РИА Новости, 14.12.2023
Особый формат общения. Чем запомнились прямые линии Путина
Сегодня президент вновь обратится к россиянам и ответит на вопросы СМИ. В этом году большую пресс-конференцию и прямую линию главы государства решили... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T00:00
2023-12-14T00:00
политика
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913911015_0:169:3010:1862_1920x0_80_0_0_bb9cbb258fb8e28807c0d185033b4a12.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сегодня президент вновь обратится к россиянам и ответит на вопросы СМИ. В этом году большую пресс-конференцию и прямую линию главы государства решили совместить. Впрочем, не впервые. О том, как прежде проходили подобные мероприятия и чем они запомнились, — в материале РИА Новости.Проверенная схемаПрямая линия и ежегодная пресс-конференция — давние и апробированные форматы публичного общения российского президента. Каждое мероприятие проводилось без малого два десятка раз. Первая прямая линия состоялась в 2001-м, в том же году прошла и большая пресс-конференция. Потом был перерыв, когда Путин занимал пост премьер-министра. Но от прямых линий он и тогда не отказывался.В 2022-м не было ни прямой линии, ни пресс-конференции.Сейчас, в предвыборном году, их совместили. То есть в течение дня прозвучат вопросы как от простых россиян, так и от аккредитованных представителей отечественных и зарубежных СМИ. В 2020-м, в разгар пандемии коронавируса, так уже делали."Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Поступило более полутора миллионов вопросов. Один из звонков длился полтора часа. "Это прекрасный социологический срез для анализа того, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами", — добавил спикер Кремля.Аккредитованы представители как российских, так и зарубежных СМИ. Несмотря на заявления Запада об "изоляции" России, власти страны по-прежнему открыты к диалогу с заграничными медиа, что неоднократно подтверждалось публичными выступлениями Путина в уходящем году. Накануне аккредитованным журналистам выдали памятные сувениры.Цифры и темыПредыдущая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021-го. Продолжалась 3 часа 40 минут. Почти четырехчасовая пресс-конференция прошла 23 декабря того же года.Рекорд прямой линии принадлежит 2019-му, 4 часа 47 минут. Поступило свыше трех миллионов вопросов. Самая долгая пресс-конференция — 4 часа 40 минут — была в 2008-м. Тогда Путин ответил более чем сотне журналистов.Задать вопрос президенту можно было по бесплатному телефону 8-800-200-40-40, СМС на номер 0-40-40, через сайт moskva-putinu.ru, а также специальные страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".Традиционные темы — социальные проблемы и достижения, экономические показатели. Международная обстановка, разумеется, тоже. Поэтому, например, без украинской темы после 2014-го не обходились ни прямая линия, ни пресс-конференция.Вопросы проходят многоступенчатый отбор. В call-центре звонки принимают волонтеры и сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ). Как рассказал РИА Новости руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, редакторская группа передавала президенту наиболее острые вопросы. По словам Дмитрия Пескова, глава государства пристально все изучает. "Он всегда к этому мероприятию готовится очень тщательно, сам смотрит вопросы", — подчеркивал кремлевский спикер.Особое место занимают проблемы, как говорится, частного порядка, придающие мероприятию общенародный и непринужденный характер. Так, в 2008-м девятилетняя девочка из Бурятии попросила Путина подарить ей и ее сестре на Новый год платье, как у Золушки. Премьер-министр в итоге организовал детям поездку в Москву, лично принял гостью и распорядился отправить в ее школу современные компьютеры. Платье, разумеется, тоже преподнесли.В 2013-м жительница поселка Береговой пожаловалась, что не может попасть на прием к местному мэру. "Вот поросенок", — отреагировал Путин и перенаправил женщину к генпрокурору Чайке.Два года спустя к президенту обратились с просьбой решить семейные проблемы: муж не желал покупать жене собаку. Глава государства напомнил, что питомцы укрепляют семью. В итоге супруги все же взяли щенка.Без лишней интригиНаблюдатели ожидали, что главным событием совмещенной прямой линии и пресс-конференции станет официальное заявление президента об участии в мартовских выборах. Тем более что и Песков, говоря о поступающих вопросах, отмечал: "Очень много людей призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства".Однако президент сделал это неделей раньше. "В разное время были разные мысли. &lt;…&gt; Но я понимаю: сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться", — сказал он 8 декабря, отвечая на соответствующий вопрос Героя ДНР Артема Жоги.Это тут же всполошило западные СМИ. Очевидно, от пресс-конференции там также ждут неких сигналов. Как показывает практика, российскому президенту хватает времени на все актуальные темы.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913911015_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_101d98127ef9d2e0e7d59c1d40e0d834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным
Особый формат общения. Чем запомнились прямые линии Путина

Владимир Путин проведет совмещенную с большой пресс-конференцией прямую линию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сегодня президент вновь обратится к россиянам и ответит на вопросы СМИ. В этом году большую пресс-конференцию и прямую линию главы государства решили совместить. Впрочем, не впервые. О том, как прежде проходили подобные мероприятия и чем они запомнились, — в материале РИА Новости.

Проверенная схема

Прямая линия и ежегодная пресс-конференция — давние и апробированные форматы публичного общения российского президента. Каждое мероприятие проводилось без малого два десятка раз. Первая прямая линия состоялась в 2001-м, в том же году прошла и большая пресс-конференция. Потом был перерыв, когда Путин занимал пост премьер-министра. Но от прямых линий он и тогда не отказывался.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
В 2022-м не было ни прямой линии, ни пресс-конференции.
Сейчас, в предвыборном году, их совместили. То есть в течение дня прозвучат вопросы как от простых россиян, так и от аккредитованных представителей отечественных и зарубежных СМИ. В 2020-м, в разгар пандемии коронавируса, так уже делали.
"Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Поступило более полутора миллионов вопросов. Один из звонков длился полтора часа. "Это прекрасный социологический срез для анализа того, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами", — добавил спикер Кремля.
Аккредитованы представители как российских, так и зарубежных СМИ. Несмотря на заявления Запада об "изоляции" России, власти страны по-прежнему открыты к диалогу с заграничными медиа, что неоднократно подтверждалось публичными выступлениями Путина в уходящем году. Накануне аккредитованным журналистам выдали памятные сувениры.

Цифры и темы

Предыдущая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021-го. Продолжалась 3 часа 40 минут. Почти четырехчасовая пресс-конференция прошла 23 декабря того же года.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛюди смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске
Люди смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в фанпарке Бобровый лог в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Люди смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске
Рекорд прямой линии принадлежит 2019-му, 4 часа 47 минут. Поступило свыше трех миллионов вопросов. Самая долгая пресс-конференция — 4 часа 40 минут — была в 2008-м. Тогда Путин ответил более чем сотне журналистов.
Задать вопрос президенту можно было по бесплатному телефону 8-800-200-40-40, СМС на номер 0-40-40, через сайт moskva-putinu.ru, а также специальные страницы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Традиционные темы — социальные проблемы и достижения, экономические показатели. Международная обстановка, разумеется, тоже. Поэтому, например, без украинской темы после 2014-го не обходились ни прямая линия, ни пресс-конференция.
Вопросы проходят многоступенчатый отбор. В call-центре звонки принимают волонтеры и сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ). Как рассказал РИА Новости руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, редакторская группа передавала президенту наиболее острые вопросы. По словам Дмитрия Пескова, глава государства пристально все изучает. "Он всегда к этому мероприятию готовится очень тщательно, сам смотрит вопросы", — подчеркивал кремлевский спикер.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной "Прямой линии" в Гостином Дворе. 15 июня 2017 года
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной "Прямой линии" в Гостином Дворе. 15 июня 2017 года
Особое место занимают проблемы, как говорится, частного порядка, придающие мероприятию общенародный и непринужденный характер. Так, в 2008-м девятилетняя девочка из Бурятии попросила Путина подарить ей и ее сестре на Новый год платье, как у Золушки. Премьер-министр в итоге организовал детям поездку в Москву, лично принял гостью и распорядился отправить в ее школу современные компьютеры. Платье, разумеется, тоже преподнесли.
В 2013-м жительница поселка Береговой пожаловалась, что не может попасть на прием к местному мэру. "Вот поросенок", — отреагировал Путин и перенаправил женщину к генпрокурору Чайке.
Два года спустя к президенту обратились с просьбой решить семейные проблемы: муж не желал покупать жене собаку. Глава государства напомнил, что питомцы укрепляют семью. В итоге супруги все же взяли щенка.

Без лишней интриги

Наблюдатели ожидали, что главным событием совмещенной прямой линии и пресс-конференции станет официальное заявление президента об участии в мартовских выборах. Тем более что и Песков, говоря о поступающих вопросах, отмечал: "Очень много людей призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства".
Однако президент сделал это неделей раньше. "В разное время были разные мысли. <…> Но я понимаю: сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться", — сказал он 8 декабря, отвечая на соответствующий вопрос Героя ДНР Артема Жоги.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога после церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" в Кремле
Это тут же всполошило западные СМИ. Очевидно, от пресс-конференции там также ждут неких сигналов. Как показывает практика, российскому президенту хватает времени на все актуальные темы.
 
ПолитикаРоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала