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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 14.12.2023
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08:17 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/pogoda-1915679109.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 14.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
До минус 10 градусов, вечером сильные метель и снег ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:17
2023-12-14T08:17
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. До минус 10 градусов, вечером сильные метель и снег ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в четверг на погоду в столице будет оказывать влияние передняя часть активного циклона с юго-запада. "В Москве и окрестностях облачно, пройдет снег, слабая метель. Вечером снег и метель будут сильными. Усиление непогоды ожидается после 18.00-19.00. В Москве - минус 8-10 градусов, в Подмосковье - минус 7-12 градусов", - сказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 метров в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать, показания барометров составят 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231213/ottepel-1915486487.html
https://ria.ru/20231212/potok-1915356633.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В четверг в Москве ожидаются снег, метель и до минус 10 градусов

© Владимир ФедоренкоЛюди на Ленинском проспекте во время сильного снегопада в Москве
Люди на Ленинском проспекте во время сильного снегопада в Москве
© Владимир Федоренко
Люди на Ленинском проспекте во время сильного снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. До минус 10 градусов, вечером сильные метель и снег ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в четверг на погоду в столице будет оказывать влияние передняя часть активного циклона с юго-запада.
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"В Москве и окрестностях облачно, пройдет снег, слабая метель. Вечером снег и метель будут сильными. Усиление непогоды ожидается после 18.00-19.00. В Москве - минус 8-10 градусов, в Подмосковье - минус 7-12 градусов", - сказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 метров в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать, показания барометров составят 748 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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