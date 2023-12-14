https://ria.ru/20231214/pogoda-1915679109.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 14.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

До минус 10 градусов, вечером сильные метель и снег ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:17

2023-12-14T08:17

2023-12-14T08:17

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. До минус 10 градусов, вечером сильные метель и снег ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в четверг на погоду в столице будет оказывать влияние передняя часть активного циклона с юго-запада. "В Москве и окрестностях облачно, пройдет снег, слабая метель. Вечером снег и метель будут сильными. Усиление непогоды ожидается после 18.00-19.00. В Москве - минус 8-10 градусов, в Подмосковье - минус 7-12 градусов", - сказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 5-10 метров в секунду, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать, показания барометров составят 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231213/ottepel-1915486487.html

https://ria.ru/20231212/potok-1915356633.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус