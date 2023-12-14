https://ria.ru/20231214/perspektivy-1915915696.html

Кулеба признал, что скептические настроения по перспективам Киева нарастают

Кулеба признал, что скептические настроения по перспективам Киева нарастают - РИА Новости, 14.12.2023

Кулеба признал, что скептические настроения по перспективам Киева нарастают

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что скептические настроения в вопросе перспектив Украины нарастают в других странах, заявив, что они якобы могут... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T21:47

2023-12-14T21:47

2023-12-14T21:47

украина

киев

россия

сергей шойгу

владимир путин

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что скептические настроения в вопросе перспектив Украины нарастают в других странах, заявив, что они якобы могут привести к опасным и неверным стратегическим последствиям. "Голоса, скептически относящиеся к перспективам страны, становятся все громче... большинство открыто не говорят о том, что Украина должна просто отказаться от борьбы, но пессимизм, поддерживающийся, предположительно, прагматическими аргументами, несет очевидные стратегические последствия, которые опасны и неверны", - написал Кулеба в материале для журнала Foreign Affairs. Кулеба также добавил, что некоторые считают, что нынешняя ситуация на поле боя в украинском конфликте не изменится, а международная поддержка Киева снижается и значительно упадет в ближайшие месяцы. Многие говорят об усталости от конфликта и, предположительно, мрачных перспективах украинских войск, добавил он. Глава украинского признал, что "скептики" правы в том, что "контрнаступ" не достиг ожидаемых результатов, а когда немедленного успеха не произошло, многие перешли к унынию. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или … (будем) решать силовым путем".

https://ria.ru/20231214/etap-1915912282.html

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украина, киев, россия, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, нато