https://ria.ru/20231214/peregovory-1915909181.html

ЕС не дал "зеленый свет" на присоединение Боснии и Герцеговины

ЕС не дал "зеленый свет" на присоединение Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 14.12.2023

ЕС не дал "зеленый свет" на присоединение Боснии и Герцеговины

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не согласовали немедленный запуск переговоров о присоединении к ЕС с Боснией и Герцеговиной, обусловив начало такого процесса... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T20:49

2023-12-14T20:49

2023-12-14T20:49

в мире

босния и герцеговина

шарль мишель

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еврокомиссия

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не согласовали немедленный запуск переговоров о присоединении к ЕС с Боснией и Герцеговиной, обусловив начало такого процесса "достижением необходимого уровня соответствия критериям", сообщил в сети X глава Евросовета Шарль Мишель. "ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства. Евросовет поручил Еврокомиссии представить отчет к марту (2024 года - ред.) с целью принятия решения", - написал он. Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе 15 декабря прошлого года официально утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз на основании рекомендации Еврокомиссии. В ноябре этого года ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, "по достижении необходимого уровня соответствия критериям". При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231214/peregovory-1915907744.html

босния и герцеговина

турция

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в мире, босния и герцеговина, шарль мишель, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, турция, брюссель