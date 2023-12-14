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Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР - РИА Новости, 14.12.2023
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14:41 14.12.2023 (обновлено: 15:46 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/patrulirovanie-1915798585.html
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР - РИА Новости, 14.12.2023
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС российских ВКС и Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:41
2023-12-14T15:46
россия
китай
атр
безопасность
воздушно-космические силы россии
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС российских ВКС и Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.&quot;Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС и стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-35С ВКС России и Су-30/&quot;Цзянь-11Б&quot; ВВС Китая&quot;, — сообщили в ведомстве.Там отметили, что на некоторых частях маршрута стратегические ракетоносцы "сопровождали истребители иностранных государств".Как подчеркнули в Минобороны России, полеты провели при реализации положений плана военного сотрудничества на 2023 год, которое "не направлено против третьих стран"."В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные в нем самолеты вернулись на аэродромы базирования", — добавили в министерстве.Россия и Китай регулярно проводят совместные патрулирования в воздухе и на море. Так, например, в прошлом году российские самолеты в рамках патрулирования впервые приземлились на китайском аэродроме, а китайские — на российском.В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
https://ria.ru/20231116/sotrudnichestvo-1909740968.html
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россия, китай, атр, безопасность, воздушно-космические силы россии, народно-освободительная армия китая
Россия, Китай, АТР, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Народно-освободительная армия Китая
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР

Минобороны: Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России
 Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС российских ВКС и Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС и стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-35С ВКС России и Су-30/"Цзянь-11Б" ВВС Китая", — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что на некоторых частях маршрута стратегические ракетоносцы "сопровождали истребители иностранных государств".
Как подчеркнули в Минобороны России, полеты провели при реализации положений плана военного сотрудничества на 2023 год, которое "не направлено против третьих стран".
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"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные в нем самолеты вернулись на аэродромы базирования", — добавили в министерстве.
Россия и Китай регулярно проводят совместные патрулирования в воздухе и на море. Так, например, в прошлом году российские самолеты в рамках патрулирования впервые приземлились на китайском аэродроме, а китайские — на российском.
В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
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