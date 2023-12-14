https://ria.ru/20231214/patrulirovanie-1915798585.html

Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР

Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР - РИА Новости, 14.12.2023

Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС российских ВКС и Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:41

2023-12-14T14:41

2023-12-14T15:46

россия

китай

атр

безопасность

воздушно-космические силы россии

народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС российских ВКС и Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС и стратегических бомбардировщиков Хун-6К осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось на всем маршруте совместного патрулирования самолетами Су-35С ВКС России и Су-30/"Цзянь-11Б" ВВС Китая", — сообщили в ведомстве.Там отметили, что на некоторых частях маршрута стратегические ракетоносцы "сопровождали истребители иностранных государств".Как подчеркнули в Минобороны России, полеты провели при реализации положений плана военного сотрудничества на 2023 год, которое "не направлено против третьих стран"."В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные в нем самолеты вернулись на аэродромы базирования", — добавили в министерстве.Россия и Китай регулярно проводят совместные патрулирования в воздухе и на море. Так, например, в прошлом году российские самолеты в рамках патрулирования впервые приземлились на китайском аэродроме, а китайские — на российском.В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.

https://ria.ru/20231116/sotrudnichestvo-1909740968.html

https://ria.ru/20230814/kitay-1889913705.html

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китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, атр, безопасность, воздушно-космические силы россии, народно-освободительная армия китая