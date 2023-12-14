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Россия и КНР провели воздушное патрулирование над Японским морем - РИА Новости, 14.12.2023
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14:04 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/patrulirovanie-1915782522.html
Россия и КНР провели воздушное патрулирование над Японским морем
Россия и КНР провели воздушное патрулирование над Японским морем - РИА Новости, 14.12.2023
Россия и КНР провели воздушное патрулирование над Японским морем
Российские и китайские летчики в четверг провели седьмое совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило министерство... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:04
2023-12-14T14:04
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ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Российские и китайские летчики в четверг провели седьмое совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило министерство обороны КНР."Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами Китая и России, 14 декабря две стороны организовали и осуществили седьмое совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МО КНР в социальной сети WeChat.
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в мире, китай, wechat, россия, восточно-китайское море
В мире, Китай, WeChat, Россия, Восточно-Китайское море
Россия и КНР провели воздушное патрулирование над Японским морем

РФ и КНР провели патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

© AP Photo / XinhuaОстров Сенкаку архипелаг в Восточно-Китайском море
Остров Сенкаку архипелаг в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Xinhua
Остров Сенкаку архипелаг в Восточно-Китайском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Российские и китайские летчики в четверг провели седьмое совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило министерство обороны КНР.
«
"Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами Китая и России, 14 декабря две стороны организовали и осуществили седьмое совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МО КНР в социальной сети WeChat.
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