https://ria.ru/20231214/patrulirovanie-1915782522.html

Россия и КНР провели воздушное патрулирование над Японским морем

Россия и КНР провели воздушное патрулирование над Японским морем - РИА Новости, 14.12.2023

Россия и КНР провели воздушное патрулирование над Японским морем

Российские и китайские летчики в четверг провели седьмое совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило министерство... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:04

2023-12-14T14:04

2023-12-14T14:04

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ПЕКИН, 14 дек – РИА Новости. Российские и китайские летчики в четверг провели седьмое совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило министерство обороны КНР."Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами Китая и России, 14 декабря две стороны организовали и осуществили седьмое совместное воздушное стратегическое патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МО КНР в социальной сети WeChat.

https://ria.ru/20231213/konsultatsii-1915440536.html

китай

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