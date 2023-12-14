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Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях - РИА Новости, 14.12.2023
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15:29 14.12.2023 (обновлено: 15:32 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/pashinyan-1915816314.html
Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях
Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях
Президент России Владимир Путин заявил, что насколько он знает, отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на общих мероприятиях связано не с желанием... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:29
2023-12-14T15:32
армения
владимир путин
никол пашинян
итоги года с владимиром путиным
россия
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снг
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что насколько он знает, отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на общих мероприятиях связано не с желанием или нежеланием продолжать свою работу в таких организациях, как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а с внутренними процессами в стране."Что касается отсутствия премьер-министра Армении на мероприятиях общих, мы знаем, что это связано, ну, во всяком случае, так, как мы знаем, связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях, посмотрим, как будет ситуация развиваться", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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армения, владимир путин, никол пашинян, итоги года с владимиром путиным, россия, одкб, снг, евразийский экономический союз
Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, ОДКБ, СНГ, Евразийский экономический союз
Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях

Путин: Пашинян может отсутствовать на общих мероприятиях из-за событий в Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что насколько он знает, отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на общих мероприятиях связано не с желанием или нежеланием продолжать свою работу в таких организациях, как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а с внутренними процессами в стране.
«
"Что касается отсутствия премьер-министра Армении на мероприятиях общих, мы знаем, что это связано, ну, во всяком случае, так, как мы знаем, связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях, посмотрим, как будет ситуация развиваться", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин прокомментировал признание Арменией Карабаха частью Азербайджана
Вчера, 15:22
 
АрменияВладимир ПутинНикол ПашинянИтоги года с Владимиром ПутинымРоссияОДКБСНГЕвразийский экономический союз
 
 
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