https://ria.ru/20231214/pashinyan-1915816314.html

Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях

Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях - РИА Новости, 14.12.2023

Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях

Президент России Владимир Путин заявил, что насколько он знает, отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на общих мероприятиях связано не с желанием... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:29

2023-12-14T15:29

2023-12-14T15:32

армения

владимир путин

никол пашинян

итоги года с владимиром путиным

россия

одкб

снг

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915808790_158:693:2568:2048_1920x0_80_0_0_560cdef58215b9c0be7f0bdbcf3ddd16.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что насколько он знает, отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на общих мероприятиях связано не с желанием или нежеланием продолжать свою работу в таких организациях, как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а с внутренними процессами в стране."Что касается отсутствия премьер-министра Армении на мероприятиях общих, мы знаем, что это связано, ну, во всяком случае, так, как мы знаем, связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях, посмотрим, как будет ситуация развиваться", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/priznanie-1915813753.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, владимир путин, никол пашинян, итоги года с владимиром путиным, россия, одкб, снг, евразийский экономический союз