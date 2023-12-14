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Пожарные ликвидировали крупный пал сухой травы на острове Рейнеке - РИА Новости, 14.12.2023
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03:27 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/pal-1915669809.html
Пожарные ликвидировали крупный пал сухой травы на острове Рейнеке
Пожарные ликвидировали крупный пал сухой травы на острове Рейнеке - РИА Новости, 14.12.2023
Пожарные ликвидировали крупный пал сухой травы на острове Рейнеке
Крупный пал сухой растительности на обитаемом острове Рейнеке (входит в состав Владивостока) потушили приморские пожарные в ночь на четверг, сообщает ГУ МЧС... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T03:27
2023-12-14T03:27
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Крупный пал сухой растительности на обитаемом острове Рейнеке (входит в состав Владивостока) потушили приморские пожарные в ночь на четверг, сообщает ГУ МЧС России по Приморью. В сообщении отмечается, что сообщение о крупном возгорании на островной территории поступило 13 декабря около 22.00 (15.00 мск). Сообщалось, что на острове горит сухая растительность. На остров на двух катерах направились две группы пожарных. "По прибытию на место огнеборцев было установлено, что на острове действуют три очага возгорания сухой растительности. Площадь первого очага - 2 км по фронту, второго очага - 6 км по фронту, третьего очага - 1 км по фронту. Тушение пожара проводилось при помощи воздуходувок. Сложный рельеф местности и порывистый ветер осложнял работу сотрудников чрезвычайного ведомства. По состоянию на 23.47 (мск) все очаги возгорания сухой растительности ликвидированы", - говорится в сообщении ведомства. Причина пожара устанавливается, дознаватели МЧС России проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве. Остров Рейнеке – остров в заливе Петра Великого в 25 километрах от Владивостока. Административно относится к Первомайскому району города. На острове расположен одноименный поселок, где, по данным переписи 2005 года, постоянно проживает 25 человек. Связан с материковой частью города паромным сообщением.
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происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные ликвидировали крупный пал сухой травы на острове Рейнеке

Пожарные ликвидировали крупный пал сухой травы на острове Рейнеке в Приморье

© РИА Новости / Илья ГорбуновПожарные во Владивостоке
Пожарные во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Илья Горбунов
Пожарные во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Крупный пал сухой растительности на обитаемом острове Рейнеке (входит в состав Владивостока) потушили приморские пожарные в ночь на четверг, сообщает ГУ МЧС России по Приморью.
В сообщении отмечается, что сообщение о крупном возгорании на островной территории поступило 13 декабря около 22.00 (15.00 мск). Сообщалось, что на острове горит сухая растительность. На остров на двух катерах направились две группы пожарных.
«
"По прибытию на место огнеборцев было установлено, что на острове действуют три очага возгорания сухой растительности. Площадь первого очага - 2 км по фронту, второго очага - 6 км по фронту, третьего очага - 1 км по фронту. Тушение пожара проводилось при помощи воздуходувок. Сложный рельеф местности и порывистый ветер осложнял работу сотрудников чрезвычайного ведомства. По состоянию на 23.47 (мск) все очаги возгорания сухой растительности ликвидированы", - говорится в сообщении ведомства.
Причина пожара устанавливается, дознаватели МЧС России проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
Остров Рейнеке – остров в заливе Петра Великого в 25 километрах от Владивостока. Административно относится к Первомайскому району города. На острове расположен одноименный поселок, где, по данным переписи 2005 года, постоянно проживает 25 человек. Связан с материковой частью города паромным сообщением.
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ПроисшествияВладивостокРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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