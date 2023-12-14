https://ria.ru/20231214/otnosheniya-1915791994.html

Путин оценил отношения России и Китая

Путин оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 14.12.2023

Путин оценил отношения России и Китая

Уровень отношений России и Китая очень высокий, об этом свидетельствует товарооборот, который превысит 200 миллиардов долларов в этом году, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:25

2023-12-14T14:25

2023-12-14T15:07

китай

итоги года с владимиром путиным

в мире

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уровень отношений России и Китая очень высокий, об этом свидетельствует товарооборот, который превысит 200 миллиардов долларов в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы знаем, ну я просто повторю, я обязан это сделать, у нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий. Российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Мы об этом много раз говорили, что надеемся достичь в следующем году товарооборота в 200 миллиардов долларов, он у нас будет в этом году уже, не в следующем, а в этом, свыше 200 миллиардов.", - сказал Путин, подводя итоги года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231128/provodniki-1912334411.html

китай

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китай, итоги года с владимиром путиным, в мире