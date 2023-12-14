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Путин оценил отношения России и Китая
Путин оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 14.12.2023
Путин оценил отношения России и Китая
Уровень отношений России и Китая очень высокий, об этом свидетельствует товарооборот, который превысит 200 миллиардов долларов в этом году, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:25
2023-12-14T14:25
2023-12-14T15:07
китай
итоги года с владимиром путиным
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уровень отношений России и Китая очень высокий, об этом свидетельствует товарооборот, который превысит 200 миллиардов долларов в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы знаем, ну я просто повторю, я обязан это сделать, у нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий. Российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Мы об этом много раз говорили, что надеемся достичь в следующем году товарооборота в 200 миллиардов долларов, он у нас будет в этом году уже, не в следующем, а в этом, свыше 200 миллиардов.", - сказал Путин, подводя итоги года.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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китай, итоги года с владимиром путиным, в мире
Китай, Итоги года с Владимиром Путиным, В мире
Путин оценил отношения России и Китая
Путин назвал уровень отношений России и Китая беспрецедентно высоким
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Уровень отношений России и Китая очень высокий, об этом свидетельствует товарооборот, который превысит 200 миллиардов долларов в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы знаем, ну я просто повторю, я обязан это сделать, у нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий. Российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Мы об этом много раз говорили, что надеемся достичь в следующем году товарооборота в 200 миллиардов долларов, он у нас будет в этом году уже, не в следующем, а в этом, свыше 200 миллиардов.", - сказал Путин, подводя итоги года.
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