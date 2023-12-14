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Политолог: Москва не рассматривает Зеленского как законного президента - РИА Новости, 14.12.2023
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19:57 14.12.2023 (обновлено: 20:08 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/otnoshenie-1915903599.html
Политолог: Москва не рассматривает Зеленского как законного президента
Политолог: Москва не рассматривает Зеленского как законного президента - РИА Новости, 14.12.2023
Политолог: Москва не рассматривает Зеленского как законного президента
Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов в четверг не упомянул имени Владимира Зеленского, потому что Москва отказалась от надежд рассматривать... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T19:57
2023-12-14T20:08
украина
владимир зеленский
россия
москва
владимир путин
сергей марков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов в четверг не упомянул имени Владимира Зеленского, потому что Москва отказалась от надежд рассматривать политика как законного президента Украины, заявил РИА Новости политолог Сергей Марков. Путин в четверг принял участие в большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Часть вопросов в адрес российского лидера затрагивала проблематику вокруг украинского кризиса, при этом в ответах Путина ни разу не прозвучало имя Владимира Зеленского. "Была надежда, что с Зеленским нам удастся выйти на мирные договоренности, но потом оказалось, что это невозможно. И Владимир Зеленский, и Петр Порошенко попытались "заключить сделку с дьяволом" - спецслужбами США и Британии… Сейчас в результате этого Москва отказалась от надежд на него и отказалась его рассматривать (как законного президента)", - сказал эксперт. По его словам, США сделали из Владимира Зеленского не просто марионетку, а преступника, которого не волнуют интересы своего народа. "Еще один момент - очень важный: Путин не упомянул даже "президент Украины", что свидетельствует о том, что на Украине нет законного президента… Он (Зеленский) не представляет интересы народа Украины, а представляет интересы внешнего правления, о котором Путин много раз говорил", - добавил Марков. Политолог также выразил мнение, что российский президент не произносит имени украинского политика, потому что такое упоминание только привлечет лишнее внимание к Зеленскому и "сыграет на руку врагу".
https://ria.ru/20231214/oruzhie-1915839974.html
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украина, владимир зеленский, россия, москва, владимир путин, сергей марков
Украина, Владимир Зеленский, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Марков
Политолог: Москва не рассматривает Зеленского как законного президента

Марков: РФ отказалась от надежд рассматривать Зеленского как законного лидера

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов в четверг не упомянул имени Владимира Зеленского, потому что Москва отказалась от надежд рассматривать политика как законного президента Украины, заявил РИА Новости политолог Сергей Марков.
Путин в четверг принял участие в большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Часть вопросов в адрес российского лидера затрагивала проблематику вокруг украинского кризиса, при этом в ответах Путина ни разу не прозвучало имя Владимира Зеленского.
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"Была надежда, что с Зеленским нам удастся выйти на мирные договоренности, но потом оказалось, что это невозможно. И Владимир Зеленский, и Петр Порошенко попытались "заключить сделку с дьяволом" - спецслужбами США и Британии… Сейчас в результате этого Москва отказалась от надежд на него и отказалась его рассматривать (как законного президента)", - сказал эксперт.
По его словам, США сделали из Владимира Зеленского не просто марионетку, а преступника, которого не волнуют интересы своего народа.
«
"Еще один момент - очень важный: Путин не упомянул даже "президент Украины", что свидетельствует о том, что на Украине нет законного президента… Он (Зеленский) не представляет интересы народа Украины, а представляет интересы внешнего правления, о котором Путин много раз говорил", - добавил Марков.
Политолог также выразил мнение, что российский президент не произносит имени украинского политика, потому что такое упоминание только привлечет лишнее внимание к Зеленскому и "сыграет на руку врагу".
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