https://ria.ru/20231214/otkhody-1915732564.html

На второй круг: что производят из перерабатываемых отходов

На второй круг: что производят из перерабатываемых отходов - РИА Новости, 14.12.2023

На второй круг: что производят из перерабатываемых отходов

Вторичное использование перерабатываемых материалов – актуальный тренд современных мегаполисов, которые стремятся к росту экологической сознательности горожан,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:26

2023-12-14T12:26

2023-12-14T12:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915727335_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_4f914e6a4583f2f27ad1d3384c9e5261.jpg

Вторичное использование перерабатываемых материалов – актуальный тренд современных мегаполисов, которые стремятся к росту экологической сознательности горожан, сокращению общего объема отходов и улучшению "зеленых" показателей городской среды. Московская практика по переработке вторсырья с каждым годом доказывают свою эффективность, в частности растет количество материалов, сдаваемых жителями в течение года. РИА Новости узнало у специалистов комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы, куда отправляется пластик, металл и стекло из синего контейнера и что из них делают в дальнейшем.СдачаЦентрализованный сбор вторичного сырья стартовал в Москве в рамках общегородской программы по раздельному сбору отходов в 2020 году. К запуску программы в столице обновили контейнерные площадки в жилых дворах и на территориях у социальных объектов – на них установили более 60 тысяч брендированных баков с цветовой маркировкой.Серые предназначены для утилизации твердых коммунальных отходов (пищевых, смешанных, предметов личной гигиены), а синие – для приема перерабатываемых материалов (стекла, пластика, алюминия, металла, бумаги и картона).В течение трех лет популярность программы стабильно растет, с каждым годом все больше москвичей присоединяется к инициативе. Растут и объемы собираемого вторсырья. Так, по данным КГХ, власти Москвы зафиксировали рекордное количество отходов, сданных на переработку, в 2022 году – примерно 1,5 миллиона тонн. К максимальному на данный момент показателю стремятся и результаты текущего года."За январь-сентябрь 2023 года при сортировке было выделено и направлено на переработку почти 1,2 миллиона тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель. Сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора, ведь до ее старта в Москве выделяли всего 450 тысяч тонн вторсырья в год".Помимо системы серых и синих контейнеров, прием вторсырья в Москве осуществляется с помощью зеленых и желтых контейнеров типа "колокол". Они расположены на улицах города, в крупных торговых и бизнес-центрах, а также в общественных пространствах, полный адресный перечень можно найти на официальном сайте ГУП "Экотехпром". В желтые колокола принимаются все виды пластика, зеленые предназначены для сбора стеклотары и стеклобоя.Весомый вклад в рост объема собранного вторсырья вносит услуга "Вывоз ненужных вещей", запущенная на официальном портале мэра и правительства Москвы в октябре 2021 года. Специалисты сервиса помогают заявителям вывести и утилизировать старую мебель, холодильники, плиты и духовые шкафы, транспортные средства, электроприборы и макулатуру.Услугу по приему отдельных предметов (например, ванной, стиральной машины, холодильника и железной двери) москвичам оказывают бесплатно. Вещи, подлежащие переработке, передают проверенным партнерам, которые используют вторсырье для производства новой продукции.ПриемкаПо мере накопления вторсырье из синих контейнеров забирает брендированный мусоровоз того же цвета. Перерабатываемые материалы отвозят на территорию сортировочных комплексов: на въезде каждую партию взвешивают, разгружают и отправляют на конвейер, где работники отбирают разные виды вторсырья в соответствующие бункеры.После этапа ручной сортировки перерабатываемые изделия попадают в накопители, затем их прессуют и отправляют на склады, где брикеты хранятся до отправки производителям.Стекло и пластик из желтых и зеленых "колоколов" отправляют на переработку по аналогичной схеме: специалисты ГУП "Экотехпром" на брендированных мусоровозах отвозят их на досортировку. Причем стеклянные изделия и стеклобой не сортируют вручную – машины сразу опустошают кузова в специальные бункеры для последующей передачи на предприятия по переработке.Пластик отправляют в сортировочный бункер приемного отделения, там его вручную разделяют по типам. После материал автоматически прессуют в брикеты и перемещают на хранение до отправки компаниям-производителям.Работники сервиса "Вывоз ненужных вещей" также сотрудничают с проверенными партнерами, которые занимаются переработкой вторсырья, собранные предметы они доставляют предприятиям напрямую.ПереработкаВариативность применения вторсырья в производстве велика – самые обычные бытовые отходы, которые москвичи ежедневно выкидывают в синий бак, можно переработать в сотни новых изделий.Макулатура, например, годится для производства картонной упаковки, упаковочной бумаги, гофрокартона, строительных и изоляционных материалов.Из переработанного пластика получают ПЭТ-бутылки, разные виды упаковки, контейнеры и ящики, строительные материалы и даже одежду. В частности, отмечают в КГХ, на производство одной флисовой куртки понадобится всего 25 пластиковых бутылок, а чтобы сделать футболку, нужно лишь семь литровых бутылок. Этот вид вторсырья также годится для производства экокожи, дорожного покрытия, искусственных газонов, некоторых предметов мебели, например пластиковых стульев, канцтоваров и деталей для велосипедов и автомобилей.Стекло – единственный материал, подлежащий полному циклу переработки, поэтому использовать его можно бесконечно. Из старой банки или бутылки можно сделать новую, не потеряв в качестве и прочности изделия. Также стекло используют в качестве компонента при производстве различных стройматериалов, к примеру при изготовлении сэндвич-панелей, изоляционных материалов, перекрытий, кровли, стекловолокна.Из металлических изделий производят банки и емкости для еды, пленку из фольги, провода и кабели, оконные конструкции. Переработанный металл находит применение в изготовлении деталей для автомобилей, электрических бытовых приборов.Опасные отходы тоже не пропадают зря. Люминесцентные лампы, например, разделяют на стеклянный бой, люминофор, лом черных и цветных металлов. Цокольный металл отправляют на переработку, стеклянную крошку – на отсыпку неровностей дорог, а ртуть переводят в безопасное (твердое) состояние.Из батареек в процессе переработки получают черный лом, медный и цинковый порошок, графит и диоксид марганца. В дальнейшем эти материалы становятся полезным сырьем в автомобильном производстве и приборостроении.

https://realty.ria.ru/20231020/bak-1903889965.html

https://realty.ria.ru/20200702/1573774785.html

https://realty.ria.ru/20191212/1562319252.html

https://realty.ria.ru/20220302/veschi-1775820466.html

https://ria.ru/20230706/lifestyle-1882415341.html

https://ria.ru/20230615/ingos-1875805508.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы