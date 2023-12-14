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В Германии назвали российское оружие, "парализующее" ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
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16:36 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/oruzhie-1915846647.html
В Германии назвали российское оружие, "парализующее" ВСУ
В Германии назвали российское оружие, "парализующее" ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
В Германии назвали российское оружие, "парализующее" ВСУ
Российские планирующие бомбы парализуют атаки украинских военных и не дают им продвигаться вперед, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:36
2023-12-14T16:36
технологии
германия
алексей леонков
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские планирующие бомбы парализуют атаки украинских военных и не дают им продвигаться вперед, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Украинцы выставляют свои войска, но русские их атакуют планирующими бомбами. ВСУ приходится отступать и ставить новых солдат. Им приходится бегать туда-сюда. Они не могут продвинуться вперед", — отметил он.Ваннер также подчеркнул, что тяжелые погодные условия затрудняют работу военных.В ходе спецоперации российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Ранее военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что применение планирующих бомб стало серьезной проблемой для ВСУ. По его словам, по всей линии фронта российские войска стали активно использовать фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, что позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20231214/istrebitel-1915780268.html
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технологии, германия, алексей леонков, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Технологии, Германия, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
В Германии назвали российское оружие, "парализующее" ВСУ

Welt: российские планирующие бомбы парализуют атаки ВСУ

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские планирующие бомбы парализуют атаки украинских военных и не дают им продвигаться вперед, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
"Украинцы выставляют свои войска, но русские их атакуют планирующими бомбами. ВСУ приходится отступать и ставить новых солдат. Им приходится бегать туда-сюда. Они не могут продвинуться вперед", — отметил он.
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Ваннер также подчеркнул, что тяжелые погодные условия затрудняют работу военных.
В ходе спецоперации российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
Ранее военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что применение планирующих бомб стало серьезной проблемой для ВСУ. По его словам, по всей линии фронта российские войска стали активно использовать фугасные авиабомбы типа ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, что позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны.
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