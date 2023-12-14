"Это паника": в США поставили крест на новом требовании Зеленского
Риттер: просьбы дать ВСУ новейшее оружие из США говорят о панике Зеленского
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Просьбы Минобороны Украины поставить новейшее американское оружие свидетельствую о панике в стране, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу New Rules.
"Украина никогда не увидит истребители F/A-18 Hornet и вертолеты Apache <…>, они никогда не увидят системы ПРО THAAD. Это знак абсолютной паники на Украине. Зеленский приближается к неадекватному состоянию. <…> Его список желаемого оружия далек от реальности", — отметил он.
Риттер добавил, что Украина никогда не получит такое оружие, потому что российская армия его сразу уничтожит или захватит, что негативно отразится на имидже американской техники.
"Почему мы должны поставлять ВСУ наши лучшие истребители? <…> Это выброшенные на ветер деньги и техника. К тому же это создаст плохой прецедент. Мы не хотим видеть, как российские истребители или ПВО сбивают F/A-18. Именно это и случится", — подчеркнул бывший разведчик.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы сообщило, что минобороны Украины просит у США, где не могут согласовать финансирование Киева, системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk.