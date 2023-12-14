https://ria.ru/20231214/organ-1915894706.html

В Госдуме есть наработки для создания органа по вопросам миграции

В Госдуме есть наработки для создания органа по вопросам миграции - РИА Новости, 14.12.2023

В Госдуме есть наработки для создания органа по вопросам миграции

В Госдуме есть перспективные наработки, которые могут быть полезны при формировании потенциального органа по вопроса миграции, заявила член комитета ГД по делам РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:23

2023-12-14T19:23

2023-12-14T19:23

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Госдуме есть перспективные наработки, которые могут быть полезны при формировании потенциального органа по вопроса миграции, заявила член комитета ГД по делам национальностей Анастасия Удальцова по итогам большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. В четверг Путин, отвечая на вопрос о трудовой миграции, заявил о необходимости специального органа, который бы смотрел на проблему в комплексе и находил решения своевременно. Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ в этом году совмещена с прямой линией. "Вот с этим никак не поспоришь: единый федеральный орган по вопросам миграции действительно нужен… При этом отмечу, что уже сейчас у нас есть перспективные наработки, которые могут быть полезны при формировании потенциального миграционного министерства или федеральной службы - например, в части отбора и предвыездной подготовки иностранных работников", - написала Удальцова в своем Telegram-канале. Она отметила, что специалисты в области регулирования миграционных процессов напоминают об этом регулярно, в частности, проблема неоднократно обсуждалась на заседаниях нашей рабочей группы по вопросам миграции при комитете ГД по делам национальностей. Депутат выразила надежду, что президентская установка будет реализована оперативно и на таком качественном уровне, который соответствует стратегической значимости вызовов, которые ставит сегодня перед нами явление трудовой миграции.

https://ria.ru/20231214/zakon-1915699740.html

https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905552123.html

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россия, владимир путин, госдума рф