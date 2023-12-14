https://ria.ru/20231214/oppozitsiya-1915804553.html
Нарышкин: Запад хочет консолидировать оппозицию перед выборами в России
Нарышкин: Запад хочет консолидировать оппозицию перед выборами в России - РИА Новости, 14.12.2023
Нарышкин: Запад хочет консолидировать оппозицию перед выборами в России
Перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами в России Запад хочет консолидировать "управляемую оппозицию" и создать сеть подпольных... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:56
2023-12-14T14:56
2023-12-14T15:15
россия
сергей нарышкин
государственный департамент сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами в России Запад хочет консолидировать "управляемую оппозицию" и создать сеть подпольных антиправительственных ячеек в стране, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."В преддверии президентских выборов упор делается на консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ, а также создание сети подпольных антиправительственных ячеек внутри России", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
https://ria.ru/20231213/vybory-1915500275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей нарышкин, государственный департамент сша, центральное разведывательное управление (цру)
Россия, Сергей Нарышкин, Государственный департамент США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Нарышкин: Запад хочет консолидировать оппозицию перед выборами в России
Нарышкин: Запад хочет консолидировать управляемую оппозицию перед выборами