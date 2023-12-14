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Нарышкин: Запад хочет консолидировать оппозицию перед выборами в России - РИА Новости, 14.12.2023
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14:56 14.12.2023 (обновлено: 15:15 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/oppozitsiya-1915804553.html
Нарышкин: Запад хочет консолидировать оппозицию перед выборами в России
Нарышкин: Запад хочет консолидировать оппозицию перед выборами в России - РИА Новости, 14.12.2023
Нарышкин: Запад хочет консолидировать оппозицию перед выборами в России
Перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами в России Запад хочет консолидировать "управляемую оппозицию" и создать сеть подпольных... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:56
2023-12-14T15:15
россия
сергей нарышкин
государственный департамент сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами в России Запад хочет консолидировать "управляемую оппозицию" и создать сеть подпольных антиправительственных ячеек в стране, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."В преддверии президентских выборов упор делается на консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ, а также создание сети подпольных антиправительственных ячеек внутри России", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
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россия, сергей нарышкин, государственный департамент сша, центральное разведывательное управление (цру)
Россия, Сергей Нарышкин, Государственный департамент США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Нарышкин: Запад хочет консолидировать оппозицию перед выборами в России

Нарышкин: Запад хочет консолидировать управляемую оппозицию перед выборами

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами в России Запад хочет консолидировать "управляемую оппозицию" и создать сеть подпольных антиправительственных ячеек в стране, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В преддверии президентских выборов упор делается на консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ, а также создание сети подпольных антиправительственных ячеек внутри России", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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РоссияСергей НарышкинГосударственный департамент СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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