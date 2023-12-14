https://ria.ru/20231214/oppozitsiya-1915804553.html

Нарышкин: Запад хочет консолидировать оппозицию перед выборами в России

Нарышкин: Запад хочет консолидировать оппозицию перед выборами в России - РИА Новости, 14.12.2023

Нарышкин: Запад хочет консолидировать оппозицию перед выборами в России

Перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами в России Запад хочет консолидировать "управляемую оппозицию" и создать сеть подпольных... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:56

2023-12-14T14:56

2023-12-14T15:15

россия

сергей нарышкин

государственный департамент сша

центральное разведывательное управление (цру)

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Перед предстоящими в 2024 году президентскими выборами в России Запад хочет консолидировать "управляемую оппозицию" и создать сеть подпольных антиправительственных ячеек в стране, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."В преддверии президентских выборов упор делается на консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ, а также создание сети подпольных антиправительственных ячеек внутри России", - сказал Нарышкин в Минске на XIX совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

https://ria.ru/20231213/vybory-1915500275.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, сергей нарышкин, государственный департамент сша, центральное разведывательное управление (цру)