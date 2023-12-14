"Омерзительно". Поступок Зеленского в США вызвал шок в Сети
Пользователи X раскритиковали встречу Зеленского с бизнесменами из США
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о встрече с главами компаний военно-промышленного комплекса США.
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"Рубить деньги на мертвых украинцах — это то, что мы делаем лучше всего. Тот факт, что Зеленский одобряет убийство своих собственных солдат, омерзителен", — написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Научите человека ловить рыбу, и он будет есть один день. Научи украинца воровать, и он будет воровать всю жизнь", — сыронизировал aTTicus X.
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"Все американские оборонные компании хотят разбогатеть на бессмысленной и беспроигрышной войне Зеленского с Россией. Их не волнует, сколько невинных жизней будет потеряно в процессе. Военно-промышленный комплекс ужасен и заботится только о деньгах. Как и Зеленский", — пожаловался Paul A. Szypula.
"Встречались с вашими коллегами по отмыванию денег, судя по всему", — прокомментировал War_4_Ur_Money.
"О, смотрите, все, кто ворует наши налоги, собрались в одной комнате", — подытожил StucknDaMid.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект, так как республиканцы требуют изменения подходов к охране границы. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.