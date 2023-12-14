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"Омерзительно". Поступок Зеленского в США вызвал шок в Сети - РИА Новости, 14.12.2023
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09:40 14.12.2023 (обновлено: 15:18 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/omerzitelno-1915687463.html
"Омерзительно". Поступок Зеленского в США вызвал шок в Сети
"Омерзительно". Поступок Зеленского в США вызвал шок в Сети - РИА Новости, 14.12.2023
"Омерзительно". Поступок Зеленского в США вызвал шок в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о встрече с главами компаний военно-промышленного комплекса США. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:40
2023-12-14T15:18
в мире
украина
владимир зеленский
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политика
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о встрече с главами компаний военно-промышленного комплекса США.&quot;Рубить деньги на мертвых украинцах — это то, что мы делаем лучше всего. Тот факт, что Зеленский одобряет убийство своих собственных солдат, омерзителен&quot;, — написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Научите человека ловить рыбу, и он будет есть один день. Научи украинца воровать, и он будет воровать всю жизнь", — сыронизировал aTTicus X.&quot;Все американские оборонные компании хотят разбогатеть на бессмысленной и беспроигрышной войне Зеленского с Россией. Их не волнует, сколько невинных жизней будет потеряно в процессе. Военно-промышленный комплекс ужасен и заботится только о деньгах. Как и Зеленский&quot;, — пожаловался Paul A. Szypula."Встречались с вашими коллегами по отмыванию денег, судя по всему", — прокомментировал War_4_Ur_Money."О, смотрите, все, кто ворует наши налоги, собрались в одной комнате", — подытожил StucknDaMid.Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект, так как республиканцы требуют изменения подходов к охране границы. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
https://ria.ru/20231214/mask-1915680823.html
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в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, россия, сша, политика
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Россия, США, Политика
"Омерзительно". Поступок Зеленского в США вызвал шок в Сети

Пользователи X раскритиковали встречу Зеленского с бизнесменами из США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о встрече с главами компаний военно-промышленного комплекса США.
«

"Рубить деньги на мертвых украинцах — это то, что мы делаем лучше всего. Тот факт, что Зеленский одобряет убийство своих собственных солдат, омерзителен", — написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

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"Научите человека ловить рыбу, и он будет есть один день. Научи украинца воровать, и он будет воровать всю жизнь", — сыронизировал aTTicus X.
«

"Все американские оборонные компании хотят разбогатеть на бессмысленной и беспроигрышной войне Зеленского с Россией. Их не волнует, сколько невинных жизней будет потеряно в процессе. Военно-промышленный комплекс ужасен и заботится только о деньгах. Как и Зеленский", — пожаловался Paul A. Szypula.

"Встречались с вашими коллегами по отмыванию денег, судя по всему", — прокомментировал War_4_Ur_Money.
"О, смотрите, все, кто ворует наши налоги, собрались в одной комнате", — подытожил StucknDaMid.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект, так как республиканцы требуют изменения подходов к охране границы. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
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