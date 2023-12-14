https://ria.ru/20231214/omerzitelno-1915687463.html

"Омерзительно". Поступок Зеленского в США вызвал шок в Сети

"Омерзительно". Поступок Зеленского в США вызвал шок в Сети - РИА Новости, 14.12.2023

"Омерзительно". Поступок Зеленского в США вызвал шок в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о встрече с главами компаний военно-промышленного комплекса США. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T09:40

2023-12-14T09:40

2023-12-14T15:18

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Владимира Зеленского о встрече с главами компаний военно-промышленного комплекса США."Рубить деньги на мертвых украинцах — это то, что мы делаем лучше всего. Тот факт, что Зеленский одобряет убийство своих собственных солдат, омерзителен", — написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Научите человека ловить рыбу, и он будет есть один день. Научи украинца воровать, и он будет воровать всю жизнь", — сыронизировал aTTicus X."Все американские оборонные компании хотят разбогатеть на бессмысленной и беспроигрышной войне Зеленского с Россией. Их не волнует, сколько невинных жизней будет потеряно в процессе. Военно-промышленный комплекс ужасен и заботится только о деньгах. Как и Зеленский", — пожаловался Paul A. Szypula."Встречались с вашими коллегами по отмыванию денег, судя по всему", — прокомментировал War_4_Ur_Money."О, смотрите, все, кто ворует наши налоги, собрались в одной комнате", — подытожил StucknDaMid.Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект, так как республиканцы требуют изменения подходов к охране границы. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

https://ria.ru/20231214/mask-1915680823.html

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в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, россия, сша, политика