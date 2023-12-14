СМИ нашли "ахиллесову пяту" Китая в борьбе за Тайвань
Reuters: Индийский океан может стать ахиллесовой пятой КНР в битве за Тайвань
Площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Индийский океан может стать уязвимым местом Пекина, что даст его противникам преимущество в случае вооруженного конфликта с Тайванем, пишет агентство Reuters со ссылкой на военных атташе и аналитиков.
"Китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане, и <…> у них будет незначительная поддержка с воздуха или вообще никакой, потому что у них нет собственных баз или объектов, на которые Китай мог бы положиться", — подчеркнул специалист по безопасности из Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.
В Пентагоне также полагают, что у Китая все еще мало возможностей для проявления своей силы в Индийском океане, говорится в материале. На первой зарубежной базе Китая в Джибути на западном берегу Индийского океана, открывшейся в 2017 году, нет аэродрома, и она окружена военными объектами других государств, в том числе США, Франции и Великобритании, отметили в публикации.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.