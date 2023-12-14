https://ria.ru/20231214/okean-1915733575.html

СМИ нашли "ахиллесову пяту" Китая в борьбе за Тайвань

СМИ нашли "ахиллесову пяту" Китая в борьбе за Тайвань - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ нашли "ахиллесову пяту" Китая в борьбе за Тайвань

Индийский океан может стать уязвимым местом Пекина, что даст его противникам преимущество в случае вооруженного конфликта с Тайванем, пишет агентство Reuters со РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:24

2023-12-14T12:24

2023-12-14T12:24

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австралийский национальный университет

министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Индийский океан может стать уязвимым местом Пекина, что даст его противникам преимущество в случае вооруженного конфликта с Тайванем, пишет агентство Reuters со ссылкой на военных атташе и аналитиков."Китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане, и <…> у них будет незначительная поддержка с воздуха или вообще никакой, потому что у них нет собственных баз или объектов, на которые Китай мог бы положиться", — подчеркнул специалист по безопасности из Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.В Пентагоне также полагают, что у Китая все еще мало возможностей для проявления своей силы в Индийском океане, говорится в материале. На первой зарубежной базе Китая в Джибути на западном берегу Индийского океана, открывшейся в 2017 году, нет аэродрома, и она окружена военными объектами других государств, в том числе США, Франции и Великобритании, отметили в публикации.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231214/kitay-1915684434.html

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в мире, технологии, китай, индийский океан, тайвань, нэнси пелоси, австралийский национальный университет, министерство обороны сша