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СМИ нашли "ахиллесову пяту" Китая в борьбе за Тайвань - РИА Новости, 14.12.2023
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12:24 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/okean-1915733575.html
СМИ нашли "ахиллесову пяту" Китая в борьбе за Тайвань
СМИ нашли "ахиллесову пяту" Китая в борьбе за Тайвань - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ нашли "ахиллесову пяту" Китая в борьбе за Тайвань
Индийский океан может стать уязвимым местом Пекина, что даст его противникам преимущество в случае вооруженного конфликта с Тайванем, пишет агентство Reuters со РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:24
2023-12-14T12:24
в мире
технологии
китай
индийский океан
тайвань
нэнси пелоси
австралийский национальный университет
министерство обороны сша
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Индийский океан может стать уязвимым местом Пекина, что даст его противникам преимущество в случае вооруженного конфликта с Тайванем, пишет агентство Reuters со ссылкой на военных атташе и аналитиков."Китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане, и &lt;…&gt; у них будет незначительная поддержка с воздуха или вообще никакой, потому что у них нет собственных баз или объектов, на которые Китай мог бы положиться", — подчеркнул специалист по безопасности из Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.В Пентагоне также полагают, что у Китая все еще мало возможностей для проявления своей силы в Индийском океане, говорится в материале. На первой зарубежной базе Китая в Джибути на западном берегу Индийского океана, открывшейся в 2017 году, нет аэродрома, и она окружена военными объектами других государств, в том числе США, Франции и Великобритании, отметили в публикации.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231214/kitay-1915684434.html
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в мире, технологии, китай, индийский океан, тайвань, нэнси пелоси, австралийский национальный университет, министерство обороны сша
В мире, Технологии, Китай, Индийский океан, Тайвань, Нэнси Пелоси, Австралийский национальный университет, Министерство обороны США
СМИ нашли "ахиллесову пяту" Китая в борьбе за Тайвань

Reuters: Индийский океан может стать ахиллесовой пятой КНР в битве за Тайвань

© Fotolia / liondwПлощадь Тяньаньмэнь в центре Пекина
Площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Fotolia / liondw
Площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Индийский океан может стать уязвимым местом Пекина, что даст его противникам преимущество в случае вооруженного конфликта с Тайванем, пишет агентство Reuters со ссылкой на военных атташе и аналитиков.
"Китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане, и <…> у них будет незначительная поддержка с воздуха или вообще никакой, потому что у них нет собственных баз или объектов, на которые Китай мог бы положиться", — подчеркнул специалист по безопасности из Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.
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В Пентагоне также полагают, что у Китая все еще мало возможностей для проявления своей силы в Индийском океане, говорится в материале. На первой зарубежной базе Китая в Джибути на западном берегу Индийского океана, открывшейся в 2017 году, нет аэродрома, и она окружена военными объектами других государств, в том числе США, Франции и Великобритании, отметили в публикации.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреТехнологииКитайИндийский океанТайваньНэнси ПелосиАвстралийский национальный университетМинистерство обороны США
 
 
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