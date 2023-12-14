https://ria.ru/20231214/odessa-1915742417.html

Путин назвал Одессу русским городом

Путин назвал Одессу русским городом - РИА Новости, 14.12.2023

Путин назвал Одессу русским городом

Одесса — русский город, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам года, совмещенной с прямой линей. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:39

2023-12-14T12:39

2023-12-14T14:19

одесса

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Одесса — русский город, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам года, совмещенной с прямой линей."Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают", — сказал президент.Он напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин "передал все Украине", а при распаде Советского Союза Россия с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме.Жители этих территорий всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не надут выстроить нормальные отношения с Украиной, заключил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Путин: "Одесса – русский город" Путин: "Одесса – русский город" 2023-12-14T12:39 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, итоги года с владимиром путиным