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Путин назвал Одессу русским городом - РИА Новости, 14.12.2023
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12:39 14.12.2023 (обновлено: 14:19 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/odessa-1915742417.html
Путин назвал Одессу русским городом
Путин назвал Одессу русским городом - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал Одессу русским городом
Одесса — русский город, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам года, совмещенной с прямой линей. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:39
2023-12-14T14:19
одесса
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Одесса — русский город, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам года, совмещенной с прямой линей."Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают", — сказал президент.Он напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин "передал все Украине", а при распаде Советского Союза Россия с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме.Жители этих территорий всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не надут выстроить нормальные отношения с Украиной, заключил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин: "Одесса – русский город"
Путин: "Одесса – русский город"
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одесса, итоги года с владимиром путиным
Одесса, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин назвал Одессу русским городом

Президент Путин назвал Одессу русским городом

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Одесса — русский город, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам года, совмещенной с прямой линей.
"Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают", — сказал президент.
Он напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин "передал все Украине", а при распаде Советского Союза Россия с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме.
Жители этих территорий всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не надут выстроить нормальные отношения с Украиной, заключил президент.
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