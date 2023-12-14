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В Херсонской области мирный житель погиб при украинском обстреле - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 14.12.2023 (обновлено: 10:55 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/obstrely-1915696875.html
В Херсонской области мирный житель погиб при украинском обстреле
В Херсонской области мирный житель погиб при украинском обстреле - РИА Новости, 14.12.2023
В Херсонской области мирный житель погиб при украинском обстреле
Один мирный житель погиб в результате массовых обстрелов гражданских объектов в Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил информированный источник. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:36
2023-12-14T10:55
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 14 дек — РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате массовых обстрелов гражданских объектов в Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил информированный источник. "В результате обстрелов погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток ВСУ нанесли по Херсонщине 58 артиллерийских ударов. Ночью было еще 46 попаданий", — сказал он. Под огонь ВСУ попали 11 населенных пунктов: Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлсесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань.Информация о повреждении инфраструктуры уточняется.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем российских сил находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20231214/poteri-1915682711.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , вооруженные силы украины, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Новая Каховка
В Херсонской области мирный житель погиб при украинском обстреле

ВСУ обстреляли Херсонскую область более ста раз за сутки, есть погибший

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 14 дек — РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате массовых обстрелов гражданских объектов в Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил информированный источник.
"В результате обстрелов погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток ВСУ нанесли по Херсонщине 58 артиллерийских ударов. Ночью было еще 46 попаданий", — сказал он.
Под огонь ВСУ попали 11 населенных пунктов: Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлсесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань.
Информация о повреждении инфраструктуры уточняется.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем российских сил находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек на Херсонском направлении
Вчера, 09:02
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныНовая Каховка
 
 
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