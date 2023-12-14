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В Херсонской области мирный житель погиб при украинском обстреле

В Херсонской области мирный житель погиб при украинском обстреле - РИА Новости, 14.12.2023

В Херсонской области мирный житель погиб при украинском обстреле

Один мирный житель погиб в результате массовых обстрелов гражданских объектов в Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил информированный источник. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:36

2023-12-14T10:36

2023-12-14T10:55

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 14 дек — РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате массовых обстрелов гражданских объектов в Херсонской области со стороны ВСУ, сообщил информированный источник. "В результате обстрелов погиб один мирный житель. В течение светлого времени суток ВСУ нанесли по Херсонщине 58 артиллерийских ударов. Ночью было еще 46 попаданий", — сказал он. Под огонь ВСУ попали 11 населенных пунктов: Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлсесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань.Информация о повреждении инфраструктуры уточняется.Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем российских сил находится 75% территории Херсонской области, а правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20231214/poteri-1915682711.html

херсонская область

новая каховка

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Влада Копылова

херсонская область , вооруженные силы украины, новая каховка