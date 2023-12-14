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Шапша обещал отработать все обращения калужан, поступившие президенту
Шапша обещал отработать все обращения калужан, поступившие президенту - РИА Новости, 14.12.2023
Шапша обещал отработать все обращения калужан, поступившие президенту
Правительство Калужской области отработает все обращения жителей региона, поступившие на прямую линию президента Владимира Путина, но не прозвучавшие в эфире,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:43
2023-12-14T17:43
2023-12-14T17:43
калужская область
калужская область
владислав шапша
владимир путин
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КАЛУГА, 14 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области отработает все обращения жителей региона, поступившие на прямую линию президента Владимира Путина, но не прозвучавшие в эфире, сообщил губернатор Владислав Шапша. В четверг состоялась большая ежегодная пресс-конференция главы государства Владимира Путина, совмещенная с прямой линией. "Интерес к событию колоссальный – несколько миллионов обращений. Это говорит о доверии людей нашему лидеру… На прямой линии вопросов от жителей Калужской области не прозвучало. Знаю, что калужане направляли свои обращения. Еще раз повторю: все они взяты в работу, жители получат ответы на них", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что Калужская область, как и вся страна, успешно справляется с экономическими трудностями. "Сегодня перезапустили производство грузовиков. Другие предприятия регионального автокластера возобновят работу в ближайшее время. Промышленный комплекс области диверсифицирован. Обрабатывающие производства в структуре региональной экономики – более 39%", - подчеркнул губернатор. Он отметил – Калужская область в течение пяти лет входит в топ-10 регионов с лучшим инвестклиматом. В активной стадии переговоры с 50 новыми компаниями. "Все это результат совместной работы на всех уровнях. Всесторонней поддержки со стороны федерального центра и лично президента", - резюмировал глава Калужской области.
https://ria.ru/20231208/putin-1914667228.html
https://ria.ru/20231122/kaluga-1910976568.html
https://ria.ru/20231211/avtoklaster-1915103476.html
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калужская область, владислав шапша, владимир путин
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Владимир Путин
КАЛУГА, 14 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области отработает все обращения жителей региона, поступившие на прямую линию президента Владимира Путина, но не прозвучавшие в эфире, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В четверг состоялась большая ежегодная пресс-конференция главы государства Владимира Путина, совмещенная с прямой линией.
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"Интерес к событию колоссальный – несколько миллионов обращений. Это говорит о доверии людей нашему лидеру… На прямой линии вопросов от жителей Калужской области не прозвучало. Знаю, что калужане направляли свои обращения. Еще раз повторю: все они взяты в работу, жители получат ответы на них", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Калужская область, как и вся страна, успешно справляется с экономическими трудностями.
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"Сегодня перезапустили производство грузовиков. Другие предприятия регионального автокластера возобновят работу в ближайшее время. Промышленный комплекс области диверсифицирован. Обрабатывающие производства в структуре региональной экономики – более 39%", - подчеркнул губернатор.
Он отметил – Калужская область в течение пяти лет входит в топ-10 регионов с лучшим инвестклиматом. В активной стадии переговоры с 50 новыми компаниями.
"Все это результат совместной работы на всех уровнях. Всесторонней поддержки со стороны федерального центра и лично президента", - резюмировал глава Калужской области.
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