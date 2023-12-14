https://ria.ru/20231214/obrascheniya-1915868402.html

Шапша обещал отработать все обращения калужан, поступившие президенту

Шапша обещал отработать все обращения калужан, поступившие президенту - РИА Новости, 14.12.2023

Шапша обещал отработать все обращения калужан, поступившие президенту

Правительство Калужской области отработает все обращения жителей региона, поступившие на прямую линию президента Владимира Путина, но не прозвучавшие в эфире,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:43

2023-12-14T17:43

2023-12-14T17:43

калужская область

калужская область

владислав шапша

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353813_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_4ce3c2e5563521b04ef1123c0a162034.jpg

КАЛУГА, 14 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области отработает все обращения жителей региона, поступившие на прямую линию президента Владимира Путина, но не прозвучавшие в эфире, сообщил губернатор Владислав Шапша. В четверг состоялась большая ежегодная пресс-конференция главы государства Владимира Путина, совмещенная с прямой линией. "Интерес к событию колоссальный – несколько миллионов обращений. Это говорит о доверии людей нашему лидеру… На прямой линии вопросов от жителей Калужской области не прозвучало. Знаю, что калужане направляли свои обращения. Еще раз повторю: все они взяты в работу, жители получат ответы на них", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он отметил, что Калужская область, как и вся страна, успешно справляется с экономическими трудностями. "Сегодня перезапустили производство грузовиков. Другие предприятия регионального автокластера возобновят работу в ближайшее время. Промышленный комплекс области диверсифицирован. Обрабатывающие производства в структуре региональной экономики – более 39%", - подчеркнул губернатор. Он отметил – Калужская область в течение пяти лет входит в топ-10 регионов с лучшим инвестклиматом. В активной стадии переговоры с 50 новыми компаниями. "Все это результат совместной работы на всех уровнях. Всесторонней поддержки со стороны федерального центра и лично президента", - резюмировал глава Калужской области.

https://ria.ru/20231208/putin-1914667228.html

https://ria.ru/20231122/kaluga-1910976568.html

https://ria.ru/20231211/avtoklaster-1915103476.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, владислав шапша, владимир путин