https://ria.ru/20231214/nostradamus-1915547844.html

Триумф восточного человека: какую роль Нострадамус предсказал России

Триумф восточного человека: какую роль Нострадамус предсказал России - РИА Новости, 14.12.2023

Триумф восточного человека: какую роль Нострадамус предсказал России

Сегодня исполняется 520 лет со дня рождения врача и фармацевта, который прославился пророчествами в виде загадочных четверостиший — катренов. О заветной мечте... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:00

2023-12-14T08:00

2023-12-14T08:19

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 520 лет со дня рождения врача и фармацевта, который прославился пророчествами в виде загадочных четверостиший — катренов. О заветной мечте Нострадамуса и о том, какую судьбу он предрекал миру и России, — в материале РИА Новости.Лекарство от "черной смерти"Судьба, казалось, сама подталкивала Мишеля де Нотрдама к тому, чтобы совершить нечто великое, значительное и остаться во многовековой памяти. Выходец из семьи обращенных в католичество евреев-сефардов, он родился в достаточно зажиточной семье. Его предки были лекарями при дворе герцога Калабрийского. Юный Мишель решил пойти по их стопам и стал врачом. У него была мечта — найти лекарство от чумы, которая бичевала всю Европу. Но средства от "черной смерти" молодой фармацевт отыскать не смог.Более того, чума нанесла ему страшный удар: от нее умерли его первая жена и сын. А сам он познакомился с известным ученым Скалигером, вступил с ним сперва в научную дискуссию, а затем — в человеческий спор, закончившийся обменом ядовитыми эпиграммами. Скалигер был на правах старшего и более опытного ученого, но и де Нотрдам проявил гордость и упрямство. История не сохранила причину размолвки (есть версия, что Мишель неудачно высказался о некоей статуе Девы Марии), но отношения с учителем были испорчены навсегда.Ошибочные гороскопы и загадочные четверостишияМолодой лекарь женился вторично и сменил карьеру врача на искусство астролога. Тогда-то он и выпускает первую книгу своих "Центурий" с предисловием — посвящением сыну Сезару. И подписывается на латинский манер: Мишель Нострадамус.Как астролог, впрочем, де Нотрдам тоже карьеры не сделал — его гороскопы оказывались ошибочными. Но вот таинственные катрены "Центурий" заинтересовали современников. Туманные стихи о непонятном будущем будоражили фантазию и заставляли (да и заставляют по сей день) искать аллюзии в наступивших событиях настоящего и недавнего прошлого.Вот, например, такой катрен:Великий жрец партии МарсаПокорит берега Дуная,Погоняя железом крест с загнутыми концами.Пленные, золото, кольца, более 100000 рубинов.Кто-то считает, что речь о Сталине, который изгоняет немецких захватчиков (тот самый "крест с загнутыми концами"), и Нострадамус якобы предсказывает здесь крах фашизма. Но можно увидеть и традиционную для европейской мистики тему грядущей войны. Или такой катрен:Столь великий голод от чумной волны,От долгого дождя над Северным полюсом.Крылатая травинка в ста лье над полушарием,Будут жить вне закона, свободные от политики.Некоторые видят здесь предсказание и чернобыльской катастрофы с ее кислотными дождями, и покорение космоса — та самая "крылатая травинка". Хотя образы странных кошмаров и неизвестности, приходящих с неизведанных северных земель, из таинственной Гипербореи, — тоже вполне традиционная тема для средневековых мистиков.Усматривают в четверостишиях и описание краха коммунизма:В местах и временах, где и когда плоть уступает место рыбе,Закон коммуны встретит противодействие.Старик будет держаться крепко, затем выброшен со сцены.Правило "у друзей все общее" останется далеко позади.Идея всеобщего братства и объединения уже существовала во времена Нострадамуса. Предположить, что она станет доминирующей в какой-то стране, было вполне реально. Но то, что в этом катрене кто-то видит аллюзию на события, происходившие в России в начале 90-х, — еще одно свидетельство нашего романтизма.Для желающих увидеть еще не сбывшееся пророчество с упоминанием "восточной темы", то есть явно с уклоном в судьбу России, можно привести и такой катрен:Восточный человек покинет свою резиденцию,Чтобы пройти Апеннины и навестить Галлию.Пронзит небо, воды и снегИ каждого поразит своим жезлом.Триумф "восточного человека" предсказан однозначно, поражение Европы в лице Галлии оказывается очевидным. А дальше — вопрос лишь в том, верите ли вы в мистику.

https://ria.ru/20231209/vystavka-1914607876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

нострадамус, мишель нострадамус, европа, россия