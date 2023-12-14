Рейтинг@Mail.ru
Триумф восточного человека: какую роль Нострадамус предсказал России - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 14.12.2023 (обновлено: 08:19 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/nostradamus-1915547844.html
Триумф восточного человека: какую роль Нострадамус предсказал России
Триумф восточного человека: какую роль Нострадамус предсказал России - РИА Новости, 14.12.2023
Триумф восточного человека: какую роль Нострадамус предсказал России
Сегодня исполняется 520 лет со дня рождения врача и фармацевта, который прославился пророчествами в виде загадочных четверостиший — катренов. О заветной мечте... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T08:00
2023-12-14T08:19
культура
нострадамус
мишель нострадамус
европа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915502017_0:304:1558:1180_1920x0_80_0_0_5819f5dd65bbbc18670f20e18ca9fdf7.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 520 лет со дня рождения врача и фармацевта, который прославился пророчествами в виде загадочных четверостиший — катренов. О заветной мечте Нострадамуса и о том, какую судьбу он предрекал миру и России, — в материале РИА Новости.Лекарство от "черной смерти"Судьба, казалось, сама подталкивала Мишеля де Нотрдама к тому, чтобы совершить нечто великое, значительное и остаться во многовековой памяти. Выходец из семьи обращенных в католичество евреев-сефардов, он родился в достаточно зажиточной семье. Его предки были лекарями при дворе герцога Калабрийского. Юный Мишель решил пойти по их стопам и стал врачом. У него была мечта — найти лекарство от чумы, которая бичевала всю Европу. Но средства от "черной смерти" молодой фармацевт отыскать не смог.Более того, чума нанесла ему страшный удар: от нее умерли его первая жена и сын. А сам он познакомился с известным ученым Скалигером, вступил с ним сперва в научную дискуссию, а затем — в человеческий спор, закончившийся обменом ядовитыми эпиграммами. Скалигер был на правах старшего и более опытного ученого, но и де Нотрдам проявил гордость и упрямство. История не сохранила причину размолвки (есть версия, что Мишель неудачно высказался о некоей статуе Девы Марии), но отношения с учителем были испорчены навсегда.Ошибочные гороскопы и загадочные четверостишияМолодой лекарь женился вторично и сменил карьеру врача на искусство астролога. Тогда-то он и выпускает первую книгу своих "Центурий" с предисловием — посвящением сыну Сезару. И подписывается на латинский манер: Мишель Нострадамус.Как астролог, впрочем, де Нотрдам тоже карьеры не сделал — его гороскопы оказывались ошибочными. Но вот таинственные катрены "Центурий" заинтересовали современников. Туманные стихи о непонятном будущем будоражили фантазию и заставляли (да и заставляют по сей день) искать аллюзии в наступивших событиях настоящего и недавнего прошлого.Вот, например, такой катрен:Великий жрец партии МарсаПокорит берега Дуная,Погоняя железом крест с загнутыми концами.Пленные, золото, кольца, более 100000 рубинов.Кто-то считает, что речь о Сталине, который изгоняет немецких захватчиков (тот самый "крест с загнутыми концами"), и Нострадамус якобы предсказывает здесь крах фашизма. Но можно увидеть и традиционную для европейской мистики тему грядущей войны. Или такой катрен:Столь великий голод от чумной волны,От долгого дождя над Северным полюсом.Крылатая травинка в ста лье над полушарием,Будут жить вне закона, свободные от политики.Некоторые видят здесь предсказание и чернобыльской катастрофы с ее кислотными дождями, и покорение космоса — та самая "крылатая травинка". Хотя образы странных кошмаров и неизвестности, приходящих с неизведанных северных земель, из таинственной Гипербореи, — тоже вполне традиционная тема для средневековых мистиков.Усматривают в четверостишиях и описание краха коммунизма:В местах и временах, где и когда плоть уступает место рыбе,Закон коммуны встретит противодействие.Старик будет держаться крепко, затем выброшен со сцены.Правило "у друзей все общее" останется далеко позади.Идея всеобщего братства и объединения уже существовала во времена Нострадамуса. Предположить, что она станет доминирующей в какой-то стране, было вполне реально. Но то, что в этом катрене кто-то видит аллюзию на события, происходившие в России в начале 90-х, — еще одно свидетельство нашего романтизма.Для желающих увидеть еще не сбывшееся пророчество с упоминанием "восточной темы", то есть явно с уклоном в судьбу России, можно привести и такой катрен:Восточный человек покинет свою резиденцию,Чтобы пройти Апеннины и навестить Галлию.Пронзит небо, воды и снегИ каждого поразит своим жезлом.Триумф "восточного человека" предсказан однозначно, поражение Европы в лице Галлии оказывается очевидным. А дальше — вопрос лишь в том, верите ли вы в мистику.
https://ria.ru/20231209/vystavka-1914607876.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915502017_0:303:1558:1473_1920x0_80_0_0_2afff34f0cdc3dcf970803f32caf1198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нострадамус, мишель нострадамус, европа, россия
Культура, Нострадамус, Мишель Нострадамус, Европа, Россия

Триумф восточного человека: какую роль Нострадамус предсказал России

© Public DomainПортрет Мишеля Нострадамуса
Портрет Мишеля Нострадамуса
© Public Domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 520 лет со дня рождения врача и фармацевта, который прославился пророчествами в виде загадочных четверостиший — катренов. О заветной мечте Нострадамуса и о том, какую судьбу он предрекал миру и России, — в материале РИА Новости.
CC BY 4.0 / Wellcome Library / Michael Nostradamus, head and shoulders (cropped)Портрет Мишеля Нострадамуса
Портрет Мишеля Нострадамуса - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
CC BY 4.0 / Wellcome Library / Michael Nostradamus, head and shoulders (cropped)
Портрет Мишеля Нострадамуса

Лекарство от "черной смерти"

Судьба, казалось, сама подталкивала Мишеля де Нотрдама к тому, чтобы совершить нечто великое, значительное и остаться во многовековой памяти. Выходец из семьи обращенных в католичество евреев-сефардов, он родился в достаточно зажиточной семье. Его предки были лекарями при дворе герцога Калабрийского. Юный Мишель решил пойти по их стопам и стал врачом. У него была мечта — найти лекарство от чумы, которая бичевала всю Европу. Но средства от "черной смерти" молодой фармацевт отыскать не смог.
Более того, чума нанесла ему страшный удар: от нее умерли его первая жена и сын. А сам он познакомился с известным ученым Скалигером, вступил с ним сперва в научную дискуссию, а затем — в человеческий спор, закончившийся обменом ядовитыми эпиграммами. Скалигер был на правах старшего и более опытного ученого, но и де Нотрдам проявил гордость и упрямство. История не сохранила причину размолвки (есть версия, что Мишель неудачно высказался о некоей статуе Девы Марии), но отношения с учителем были испорчены навсегда.
© AFP 2023 / BORIS HORVATРепродукция четверостишия X-72 из "Центурий" Мишеля Нострадамуса
Репродукция четверостишия X-72 из Центурий Мишеля Нострадамуса - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / BORIS HORVAT
Репродукция четверостишия X-72 из "Центурий" Мишеля Нострадамуса

Ошибочные гороскопы и загадочные четверостишия

Молодой лекарь женился вторично и сменил карьеру врача на искусство астролога. Тогда-то он и выпускает первую книгу своих "Центурий" с предисловием — посвящением сыну Сезару. И подписывается на латинский манер: Мишель Нострадамус.
Как астролог, впрочем, де Нотрдам тоже карьеры не сделал — его гороскопы оказывались ошибочными. Но вот таинственные катрены "Центурий" заинтересовали современников. Туманные стихи о непонятном будущем будоражили фантазию и заставляли (да и заставляют по сей день) искать аллюзии в наступивших событиях настоящего и недавнего прошлого.
© Public domainЕкатерина Медичи и Нострадамус
Екатерина Медичи и Нострадамус
© Public domain
Екатерина Медичи и Нострадамус
Вот, например, такой катрен:
Великий жрец партии Марса
Покорит берега Дуная,
Погоняя железом крест с загнутыми концами.
Пленные, золото, кольца, более 100000 рубинов.
© Public domainПортрет Мишеля Нострадамуса
Портрет Мишеля Нострадамуса
© Public domain
Портрет Мишеля Нострадамуса
Кто-то считает, что речь о Сталине, который изгоняет немецких захватчиков (тот самый "крест с загнутыми концами"), и Нострадамус якобы предсказывает здесь крах фашизма. Но можно увидеть и традиционную для европейской мистики тему грядущей войны.
Или такой катрен:
Столь великий голод от чумной волны,
От долгого дождя над Северным полюсом.
Крылатая травинка в ста лье над полушарием,
Будут жить вне закона, свободные от политики.
© AFP 2023Портрет французского астролога Мишеля Нострадамуса
Портрет французского астролога Мишеля Нострадамуса - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023
Портрет французского астролога Мишеля Нострадамуса
Некоторые видят здесь предсказание и чернобыльской катастрофы с ее кислотными дождями, и покорение космоса — та самая "крылатая травинка". Хотя образы странных кошмаров и неизвестности, приходящих с неизведанных северных земель, из таинственной Гипербореи, — тоже вполне традиционная тема для средневековых мистиков.
Усматривают в четверостишиях и описание краха коммунизма:
В местах и временах, где и когда плоть уступает место рыбе,
Закон коммуны встретит противодействие.
Старик будет держаться крепко, затем выброшен со сцены.
Правило "у друзей все общее" останется далеко позади.
Идея всеобщего братства и объединения уже существовала во времена Нострадамуса. Предположить, что она станет доминирующей в какой-то стране, было вполне реально. Но то, что в этом катрене кто-то видит аллюзию на события, происходившие в России в начале 90-х, — еще одно свидетельство нашего романтизма.
© Public domainТитульная страница "Предсказаний Мишеля Нострадамуса", издание 1568 года
Титульная страница Предсказания Мишеля Нострадамуса, издания 1568 года
© Public domain
Титульная страница "Предсказаний Мишеля Нострадамуса", издание 1568 года
Для желающих увидеть еще не сбывшееся пророчество с упоминанием "восточной темы", то есть явно с уклоном в судьбу России, можно привести и такой катрен:
Восточный человек покинет свою резиденцию,
Чтобы пройти Апеннины и навестить Галлию.
Пронзит небо, воды и снег
И каждого поразит своим жезлом.
Триумф "восточного человека" предсказан однозначно, поражение Европы в лице Галлии оказывается очевидным. А дальше — вопрос лишь в том, верите ли вы в мистику.
Императорская семья - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Царское детство: как росли наследники российского престола
9 декабря, 08:00
 
КультураНострадамусМишель НострадамусЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала