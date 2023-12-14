Триумф восточного человека: какую роль Нострадамус предсказал России
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполняется 520 лет со дня рождения врача и фармацевта, который прославился пророчествами в виде загадочных четверостиший — катренов. О заветной мечте Нострадамуса и о том, какую судьбу он предрекал миру и России, — в материале РИА Новости.
CC BY 4.0 / Wellcome Library / Michael Nostradamus, head and shoulders (cropped)Портрет Мишеля Нострадамуса
Портрет Мишеля Нострадамуса
Лекарство от "черной смерти"
Судьба, казалось, сама подталкивала Мишеля де Нотрдама к тому, чтобы совершить нечто великое, значительное и остаться во многовековой памяти. Выходец из семьи обращенных в католичество евреев-сефардов, он родился в достаточно зажиточной семье. Его предки были лекарями при дворе герцога Калабрийского. Юный Мишель решил пойти по их стопам и стал врачом. У него была мечта — найти лекарство от чумы, которая бичевала всю Европу. Но средства от "черной смерти" молодой фармацевт отыскать не смог.
Более того, чума нанесла ему страшный удар: от нее умерли его первая жена и сын. А сам он познакомился с известным ученым Скалигером, вступил с ним сперва в научную дискуссию, а затем — в человеческий спор, закончившийся обменом ядовитыми эпиграммами. Скалигер был на правах старшего и более опытного ученого, но и де Нотрдам проявил гордость и упрямство. История не сохранила причину размолвки (есть версия, что Мишель неудачно высказался о некоей статуе Девы Марии), но отношения с учителем были испорчены навсегда.
Ошибочные гороскопы и загадочные четверостишия
Молодой лекарь женился вторично и сменил карьеру врача на искусство астролога. Тогда-то он и выпускает первую книгу своих "Центурий" с предисловием — посвящением сыну Сезару. И подписывается на латинский манер: Мишель Нострадамус.
Как астролог, впрочем, де Нотрдам тоже карьеры не сделал — его гороскопы оказывались ошибочными. Но вот таинственные катрены "Центурий" заинтересовали современников. Туманные стихи о непонятном будущем будоражили фантазию и заставляли (да и заставляют по сей день) искать аллюзии в наступивших событиях настоящего и недавнего прошлого.
Вот, например, такой катрен:
Великий жрец партии Марса
Покорит берега Дуная,
Погоняя железом крест с загнутыми концами.
Пленные, золото, кольца, более 100000 рубинов.
Покорит берега Дуная,
Погоняя железом крест с загнутыми концами.
Пленные, золото, кольца, более 100000 рубинов.
Кто-то считает, что речь о Сталине, который изгоняет немецких захватчиков (тот самый "крест с загнутыми концами"), и Нострадамус якобы предсказывает здесь крах фашизма. Но можно увидеть и традиционную для европейской мистики тему грядущей войны.
Или такой катрен:
Столь великий голод от чумной волны,
От долгого дождя над Северным полюсом.
Крылатая травинка в ста лье над полушарием,
Будут жить вне закона, свободные от политики.
Столь великий голод от чумной волны,
От долгого дождя над Северным полюсом.
Крылатая травинка в ста лье над полушарием,
Будут жить вне закона, свободные от политики.
Некоторые видят здесь предсказание и чернобыльской катастрофы с ее кислотными дождями, и покорение космоса — та самая "крылатая травинка". Хотя образы странных кошмаров и неизвестности, приходящих с неизведанных северных земель, из таинственной Гипербореи, — тоже вполне традиционная тема для средневековых мистиков.
Усматривают в четверостишиях и описание краха коммунизма:
В местах и временах, где и когда плоть уступает место рыбе,
Закон коммуны встретит противодействие.
Старик будет держаться крепко, затем выброшен со сцены.
Правило "у друзей все общее" останется далеко позади.
Закон коммуны встретит противодействие.
Старик будет держаться крепко, затем выброшен со сцены.
Правило "у друзей все общее" останется далеко позади.
Идея всеобщего братства и объединения уже существовала во времена Нострадамуса. Предположить, что она станет доминирующей в какой-то стране, было вполне реально. Но то, что в этом катрене кто-то видит аллюзию на события, происходившие в России в начале 90-х, — еще одно свидетельство нашего романтизма.
Для желающих увидеть еще не сбывшееся пророчество с упоминанием "восточной темы", то есть явно с уклоном в судьбу России, можно привести и такой катрен:
Восточный человек покинет свою резиденцию,
Чтобы пройти Апеннины и навестить Галлию.
Пронзит небо, воды и снег
И каждого поразит своим жезлом.
Чтобы пройти Апеннины и навестить Галлию.
Пронзит небо, воды и снег
И каждого поразит своим жезлом.
Триумф "восточного человека" предсказан однозначно, поражение Европы в лице Галлии оказывается очевидным. А дальше — вопрос лишь в том, верите ли вы в мистику.