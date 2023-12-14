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Российские ученые оценили, как меняется растительность в горах - РИА Новости, 14.12.2023
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Наука
 
09:56 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/nauka-1915689810.html
Российские ученые оценили, как меняется растительность в горах
Российские ученые оценили, как меняется растительность в горах - РИА Новости, 14.12.2023
Российские ученые оценили, как меняется растительность в горах
Методику автоматизированного картирования древесной растительности высокогорий, основанную на сопоставлении данных архивных аэроснимков и современных... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T09:56
2023-12-14T09:56
наука
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наука
университетская наука
навигатор абитуриента
уральский федеральный университет
экология в россии
земля
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Методику автоматизированного картирования древесной растительности высокогорий, основанную на сопоставлении данных архивных аэроснимков и современных спутниковых изображений, предложили специалисты карбонового полигона Свердловской области. По словам авторов, исследование даст возможность объективно оценить особенности появления новых деревьев на ранее необлесенной территории в зависимости от влияния окружающей среды. Результаты опубликованы в журнале Forests.Как объяснили исследователи Уральского федерального университета (УрФУ) с коллегами из Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), древесная растительность высокогорий, вблизи верхнего предела ее произрастания, является чувствительным индикатором изменений климата. Поэтому горные массивы в разных регионах Земли рассматриваются учеными в качестве районов для изучения ранней реакции растительности на региональное изменение климата.Уральские ученые на основе сопоставления данных архивной аэросъемки и современных спутниковых изображений провели оценку закономерностей формирования участков редин, редколесий и лесов в переходной зоне между лесом и тундрой в зависимости от климатических условий.В университете отметили, что применение данной методики для районов исследований в пределах разных горных массивов позволяет исключить субъективизм количественных оценок динамики древесной растительности и проводить корректные сравнения того, как и с какой скоростью они происходят в разных регионах Земли.&quot;Неравномерность прогревания солнцем склонов, особенности гидрологического режима исследуемой территории являются важными факторами, которые влияют на формирования более или менее благоприятных условий для роста древесных растений. Действие этих факторов создают условия, которые определяют пути распространения деревьев в горную тундру&quot;, — рассказал проректор по научной работе и инновационной деятельности УГЛТУ, научный сотрудник УрФУ Валерий Фомин.Он добавил, что в результате перераспределения снега по территории в зависимости от скорости ветра, особенностей рельефа и других преград формируются области с недостаточным или избыточным накоплением снега. Первое часто может приводить к гибели молодых растений из-за воздействия низких температур из-за отсутствия защиты в виде снежного покрывала, второе — к сокращению вегетационного периода на таких участках.Ученый особо отметил, что к преимуществам разработанной методики следует отнести высокий уровень объективности получаемых результатов."Наш подход, кроме высокого уровня автоматизации и объективности также позволяет локализовывать области на карте с разной интенсивности трансформации одних сообществ в другие. При работе используются современные методы обработки, анализа данных и моделирования в геоинформационной системе", — объяснил Фомин.Он добавил, что созданный инструмент может помочь другим исследователям высокогорной растительности оценивать изменения, которые происходили на протяжении десятков лет в их районах. И эти данные можно корректно сравнивать с результатами исследований в других регионах.
https://ria.ru/20231212/nauka-1915150850.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, уральский федеральный университет, экология в россии, земля, урал, климат
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Уральский федеральный университет, Экология в России, Земля, Урал, Климат

Российские ученые оценили, как меняется растительность в горах

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкНациональный парк "Таганай" в Челябинской области
Национальный парк Таганай в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Методику автоматизированного картирования древесной растительности высокогорий, основанную на сопоставлении данных архивных аэроснимков и современных спутниковых изображений, предложили специалисты карбонового полигона Свердловской области. По словам авторов, исследование даст возможность объективно оценить особенности появления новых деревьев на ранее необлесенной территории в зависимости от влияния окружающей среды. Результаты опубликованы в журнале Forests.
Как объяснили исследователи Уральского федерального университета (УрФУ) с коллегами из Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), древесная растительность высокогорий, вблизи верхнего предела ее произрастания, является чувствительным индикатором изменений климата. Поэтому горные массивы в разных регионах Земли рассматриваются учеными в качестве районов для изучения ранней реакции растительности на региональное изменение климата.
Уральские ученые на основе сопоставления данных архивной аэросъемки и современных спутниковых изображений провели оценку закономерностей формирования участков редин, редколесий и лесов в переходной зоне между лесом и тундрой в зависимости от климатических условий.
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В университете отметили, что применение данной методики для районов исследований в пределах разных горных массивов позволяет исключить субъективизм количественных оценок динамики древесной растительности и проводить корректные сравнения того, как и с какой скоростью они происходят в разных регионах Земли.
«

"Неравномерность прогревания солнцем склонов, особенности гидрологического режима исследуемой территории являются важными факторами, которые влияют на формирования более или менее благоприятных условий для роста древесных растений. Действие этих факторов создают условия, которые определяют пути распространения деревьев в горную тундру", — рассказал проректор по научной работе и инновационной деятельности УГЛТУ, научный сотрудник УрФУ Валерий Фомин.

Он добавил, что в результате перераспределения снега по территории в зависимости от скорости ветра, особенностей рельефа и других преград формируются области с недостаточным или избыточным накоплением снега. Первое часто может приводить к гибели молодых растений из-за воздействия низких температур из-за отсутствия защиты в виде снежного покрывала, второе — к сокращению вегетационного периода на таких участках.
© Пресс-служба УрФУМониторинг леса по карбоновому полигону с помощью квадракоптера
Мониторинг леса по карбоновому полигону с помощью квадракоптера
Мониторинг леса по карбоновому полигону с помощью квадракоптера
© Пресс-служба УрФУ
1 из 3
© Пресс-служба УрФУМониторинг леса по карбоновому полигону с помощью квадракоптера
Мониторинг леса по карбоновому полигону с помощью квадракоптера
Мониторинг леса по карбоновому полигону с помощью квадракоптера
© Пресс-служба УрФУ
2 из 3
© Пресс-служба УрФУПроректор по научной работе и инновационной деятельности УГЛТУ, научный сотрудник УрФУ Валерий Фомин
Проректор по научной работе и инновационной деятельности УГЛТУ, научный сотрудник УрФУ Валерий Фомин
Проректор по научной работе и инновационной деятельности УГЛТУ, научный сотрудник УрФУ Валерий Фомин
© Пресс-служба УрФУ
3 из 3
Мониторинг леса по карбоновому полигону с помощью квадракоптера
© Пресс-служба УрФУ
1 из 3
Мониторинг леса по карбоновому полигону с помощью квадракоптера
© Пресс-служба УрФУ
2 из 3
Проректор по научной работе и инновационной деятельности УГЛТУ, научный сотрудник УрФУ Валерий Фомин
© Пресс-служба УрФУ
3 из 3
Ученый особо отметил, что к преимуществам разработанной методики следует отнести высокий уровень объективности получаемых результатов.
"Наш подход, кроме высокого уровня автоматизации и объективности также позволяет локализовывать области на карте с разной интенсивности трансформации одних сообществ в другие. При работе используются современные методы обработки, анализа данных и моделирования в геоинформационной системе", — объяснил Фомин.
Он добавил, что созданный инструмент может помочь другим исследователям высокогорной растительности оценивать изменения, которые происходили на протяжении десятков лет в их районах. И эти данные можно корректно сравнивать с результатами исследований в других регионах.
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НаукаРоссияНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаУральский федеральный университетЭкология в РоссииЗемляУралКлимат
 
 
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