https://ria.ru/20231214/naryshkin-1915723901.html
Нарышкин прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке
Нарышкин прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.12.2023
Нарышкин прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт на Ближнем Востоке зашел в тупик, и выхода из него на данный момент не просматривается, заявил директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:12
2023-12-14T12:12
2023-12-14T12:45
ближний восток
сергей нарышкин
в мире
александр лукашенко
хамас
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт на Ближнем Востоке зашел в тупик, и выхода из него на данный момент не просматривается, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Пока ситуация, на мой взгляд, находится в тупике. И выхода из этого тупика пока не просматривается, к сожалению", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ."Руководство Израиля заявляет о том, что закончит боевые действия только тогда, когда будет уничтожен ХАМАС. Вряд ли это возможно", - добавил директор СВР.
https://ria.ru/20231213/lavrov-1915518720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, сергей нарышкин, в мире, александр лукашенко, хамас, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, минск, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ближний Восток, Сергей Нарышкин, В мире, Александр Лукашенко, ХАМАС, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Минск, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нарышкин прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке
Нарышкин: выхода из тупика в ближневосточном конфликте не просматривается