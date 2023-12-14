https://ria.ru/20231214/naryshkin-1915723901.html

Нарышкин прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке

Нарышкин прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.12.2023

Нарышкин прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт на Ближнем Востоке зашел в тупик, и выхода из него на данный момент не просматривается, заявил директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:12

2023-12-14T12:12

2023-12-14T12:45

ближний восток

сергей нарышкин

в мире

александр лукашенко

хамас

снг

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт на Ближнем Востоке зашел в тупик, и выхода из него на данный момент не просматривается, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Пока ситуация, на мой взгляд, находится в тупике. И выхода из этого тупика пока не просматривается, к сожалению", - сказал Нарышкин журналистам в Минске по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ."Руководство Израиля заявляет о том, что закончит боевые действия только тогда, когда будет уничтожен ХАМАС. Вряд ли это возможно", - добавил директор СВР.

https://ria.ru/20231213/lavrov-1915518720.html

ближний восток

россия

минск

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

ближний восток, сергей нарышкин, в мире, александр лукашенко, хамас, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, минск, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году