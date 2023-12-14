https://ria.ru/20231214/nagrady-1915902538.html

В Подмосковье наградили родителей за таланты их детей

В Подмосковье наградили родителей за таланты их детей - РИА Новости, 14.12.2023

В Подмосковье наградили родителей за таланты их детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова наградили 40 родителей, дети которых... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T19:46

2023-12-14T19:46

2023-12-14T19:46

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московская область (подмосковье)

россия

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андрей воробьев

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова наградили 40 родителей, дети которых добились высоких результатов в спорте и творчестве, сообщила пресс-служба Воробьева. "В рамках торжественной церемонии "Гордость Подмосковья", которая проводится в регионе с 2018 года, отметили более 40 человек", - говорится в сообщении. Среди награждаемых были многодетные родители, с приемными детьми, а также участники спецоперации. "Наша задача – подчеркнуть тот благородный труд родителей, заботу, внимание, материнскую и отеческую любовь к детям, благодаря которым они добиваются заметных успехов. Очень приятно, что сегодня здесь присутствуют и многодетные семьи, и семьи участников СВО - все, кто уделяет особое внимание семейному воспитанию. Наш президент делает акцент на традициях, единстве и взаимопонимании. Все это, прежде всего, ваша заслуга", - сказал Воробьев. Он также выразил благодарность педагогам, занимающимися с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и отметил, что "эту работу невозможно делать без доброго, чистого сердца - это служение". "Мне кажется, что главное чудо - здесь сегодня в этом зале. Чудо крепких семей, приемных, многодетных, семей, где есть ребята с инвалидностью. Как многодетная мама десятерых детей я понимаю, насколько непросто сохранить климат, гармонию в семье, еще и воспитать настоящих чемпионов. Когда я знакомилась со списком тех, кого сегодня должна награждать - лауреаты и победители всероссийских, международных конкурсов, в очередной раз поняла, что Московская область - это благодатная земля, которая растит такие семьи, таких детей, которыми можно гордиться", - подчеркнула Львова-Белова.

https://ria.ru/20231214/vorobev-1915872886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), россия, мария львова-белова, андрей воробьев