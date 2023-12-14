https://ria.ru/20231214/nagrada-1915871727.html

Лидеров ИТ-индустрии наградили в Нижнем Новгороде

Лидеров ИТ-индустрии наградили в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 14.12.2023

Лидеров ИТ-индустрии наградили в Нижнем Новгороде

Шестьдесят выдающихся деятелей ИТ-сферы стали лауреатами премии ИТ-кампуса Неймарк "Лидеры ИТ-индустрии", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:57

2023-12-14T17:57

2023-12-14T17:57

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Шестьдесят выдающихся деятелей ИТ-сферы стали лауреатами премии ИТ-кампуса Неймарк "Лидеры ИТ-индустрии", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Премия за вклад в развитие профильной сферы в Нижегородской области учреждена в рамках спецпроекта, посвященного 60-летию факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) - первого в СССР ИТ-факультета. "Заявки принимались с 29 ноября по 8 декабря 2023 года, а за победу боролись разработчики программного обеспечения, ИТ-инженеры и архитекторы, представители управленческого звена в ИТ-компаниях, основатели стартапов и предприниматели, студенты и молодые профессионалы, имеющие успехи в ИТ, сотрудники институтов развития отрасли. Всего было подано более 300 заявок. Победителей определил экспертный совет. В пяти номинациях наградили 60 человек. Все они имеют непосредственное отношение к Нижегородской области: номинанты родились, учились и строили карьеру в регионе", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что цель премии – не только признание достижений выдающихся деятелей ИТ-индустрии, но и формирование устойчивого экспертного сообщества в регионе на базе ИТ-кампуса Неймарк. "Мы часто говорим о Нижнем Новгороде как о столице информационных технологий, где жили и работали изобретатели и инженеры, которые создавали ИТ-решения мирового уровня, вспоминаем о нашей экономике интеллекта, о высочайшем уровне концентрации ИТ-специалистов. Люди - основа всего. Премия ИТ-кампуса Неймарк показала еще раз, насколько богата нижегородская земля учёными и предпринимателями, разработчиками и управленцами. Немаловажно, что в определении лауреатов премии принимало непосредственное участие наше ИТ-сообщество, которое уже сейчас помогает создавать ИТ-кампус Неймарк", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, ИТ-индустрия Нижегородской области развивается бурными темпами - темп роста ИТ-сектора составил за период с января по август 2023 года 149,5%. "Это, пожалуй, самый заметный рост среди всех отраслей экономики. Нижегородские компании с уходом зарубежных игроков получили возможность расширять свой бизнес и активно пользуются этой возможностью. Многие проекты нацелены на импортозамещение. Сейчас доля ИТ-индустрии в ВРП составляет пять процентов. Это очень серьезный показатель. Мы гордимся успехами наших айтишников", - подчеркнул Поляков.

https://ria.ru/20231213/zhile-1915553086.html

https://ria.ru/20231202/premiya-1913323073.html

https://ria.ru/20231208/podderzhka-1914705817.html

нижегородская область

нижний новгород

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нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин